"Nữ quái” lừa xin việc vào ngành công an với giá 300 triệu đồng

Nghi can Hoa.

Theo cơ quan công an, thông qua mối quan hệ quen biết, Hoa quen với anh H.Đ.A. (ngụ xã An Thái, huyện Phú Giáo). Khi biết anh A. là chiến sĩ phục vụ trong công an mới nhận quyết định xuất ngũ và đang có nguyện vọng xin tiếp tục phục vụ trong ngành công an nên Hoa nảy sinh ý định lừa đảo lấy tiền tiêu xài.

Lúc này Hoa cho A. biết mình quen biết nhiều cán bộ công an của tỉnh Bình Dương và có thể lo việc cho anh tiếp tục công tác trong ngành với giá 300 triệu đồng. Khi tạo được lòng tin từ nạn nhân, Hoa yêu cầu nạn nhân đưa quyết định xuất ngũ rồi mang đi làm giả quyết định nhận công tác rồi giao cho nạn nhân để nhận hết số tiền đã thống nhất.

Tuy nhiên anh A. chờ đợi mãi mà không thấy cơ quan gọi đến để nhận công tác nên đến phòng Tổ chức cán bộ công an tỉnh Bình Dương để hỏi thì biết quyết định Hoa đưa cho mình là giả. Nạn nhân đã làm đơn tố cáo.

Qua điều tra, công an TP Thủ Dầu Một đã bắt khẩn cấp Hoa để điều tra. Cũng với thủ đoạn tương tự, Hoa đã lừa đảo hai người khác tại TP. Hồ Chí Minh để chiếm đoạt tiền.

V. NGỌC