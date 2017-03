“Nữ quái” thích xài sang

Đối tượng Trang

Dự án trên “mây”

Cuối tháng 3-2010, thông qua các mối quan hệ quen biết ngoài xã hội, ông Trần Văn C, ở Hạ Đình - Thanh Xuân, biết Quyền Thị Thu Trang, ở chung cư Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông, một dược sỹ đang công tác tại một công ty dược lớn ở Hà Nội có khả năng mua được nhà vườn và nhà chung cư với giá “ưu đãi”.

Đang có nhu cầu mua nhà cho các con, ông C đã đặt vấn đề nhờ Trang mua 3 căn hộ chung cư và 4 lô đất thuộc các dự án xây dựng tại 2 xã Thanh Liệt và Tân Triều, huyện Thanh Trì. Trang nhận lời và đề nghị ông C đặt cọc trước 4,7 tỷ đồng và hẹn sau 3 tháng, ông C sẽ được dọn đến nhà mới. Thấm thoắt đã đến ngày ông C nhận nhà theo hẹn của Trang, tuy nhiên gia đình ông C đã không được giao bất cứ một căn hộ nào, mà chỉ nhận được từ Trang 1 tấm phiếu thu tiền đặt cọc và 1 sơ đồ thiết kế xây dựng 2 dự án chung cư cao tầng và nhà thông tầng tại các xã nêu trên, kèm theo lời xin lỗi của người môi giới… khất thêm một thời gian nữa.

Thấy có dấu hiệu không bình thường, ông C đã đi kiểm tra dự án và phát hiện phiếu thu trên là giả. Trên thực tế, các dự án tại 2 xã Thanh Liệt, Tân Triều đang được triển khai thi công, chưa phân cho ai. Trước sự việc trên, ông C đã liên lạc với Trang đòi tiền đặt cọc và được người môi giới trả cho 150 triệu đồng. Ông C và gia đình đã liên tiếp đòi tiền và dọa sẽ đưa vụ việc đến cơ quan điều tra. Thấy thái độ quyết liệt của ông C, Trang đã viết giấy bán căn hộ cô ta đang ở tại chung cư Bắc Hà, phường Mộ Lao, quận Hà Đông cho ông C với giá 2,5 tỷ đồng để gán nợ. Tuy nhiên, tại thời điểm đó Trang không có giấy tờ nhà giao cho ông C và nêu lý do sẽ đến hiệu cầm đồ chuộc giấy tờ về trả ông C sau.

Đầu tháng 8-2010, trong khi ông C đang ở căn hộ chung cư Bắc Hà thì vợ chồng bà Nguyễn Thị M, quê ở tỉnh Quảng Ninh đến đòi nhà. Ông C rất sửng sốt vì nghĩ rằng căn hộ này của Trang đã gán nợ cho gia đình mình. Thế nhưng, sau khi được vợ chồng ông bà M phân tích, ông C mới biết đã bị “nữ quái” lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Thực chất, căn hộ ở chung cư Bắc Hà là do Trang thuê của ông bà M.

Liên tiếp phạm tội

Nhận được đơn tố cáo Quyền Thị Thu Trang lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, Đội Chống tội phạm xâm phạm sở hữu (Đội 6), Phòng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an TP Hà Nội phối hợp với người bị hại tổ chức xác minh, truy tìm đối tượng gây án. Qua điều tra, Đội 6 nắm được Trang từng có tiền án trộm cắp tài sản từ năm 2005, bị một tòa án thuộc tỉnh Yên Bái xử 24 tháng tù treo. Năm 2008, sau khi mãn hạn tù, Trang ra Hà Nội và tạm trú tại ngõ 85 - Hạ Đình, quận Thanh Xuân... Ngày

19-8-2010, Đội 6 phối hợp với gia đình người bị hại đã phát hiện và bắt được Quyền Thị Thu Trang. Qua đấu tranh, Trang khai nhận đã gây ra vụ lừa đảo, chiếm đoạt tiền của ông C. Mở rộng vụ án, cơ quan điều tra được biết Trang không hề quen biết các chủ dự án xây dựng tại 2 xã Thanh Liệt và Tân Triều, nhưng đã tạo vỏ bọc là dược sỹ, hiện đang công tác tại một công ty dược lớn ở Hà Nội và có nhiều mối quan hệ với các chủ dự án đầu tư xây dựng để lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của nhiều người. Trang đã trang bị cho mình 2 chiếc xe hơi trị giá bạc tỷ là Nissan Teana và Toyota Venza bằng cách mua trả góp ở ngân hàng, cùng với nhiều quần áo, đồ trang sức đắt tiền để gây dựng niềm tin cho các đối tượng cô ta nhằm vào gây án lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Ngoài vụ lừa đảo, chiếm đoạt hơn 4 tỷ đồng của ông C, Trang đã gây ra một số vụ lừa đảo khác với thủ đoạn tương tự. Tháng 4-2009, ông Nguyễn Văn M, ở phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân được Trang “khoe” quen biết nhiều chủ đầu tư xây dựng, đã góp vốn 2,3 tỷ đồng với kẻ lừa đảo này, để “mua” 5 căn hộ chung cư ở các khu dự án xây dựng thuộc 2 xã Thanh Liệt và Tân Triều. Trang hẹn ông M sau 30 ngày sẽ có kết quả. Đến hẹn, ông M không thấy Trang đưa đi xem nhà đã căn vặn và được Trang đưa cho một phiếu thu tiền đặt cọc, cùng với bản sơ đồ thiết kế dự án. Đầu năm 2010, ông M thấy có dấu hiệu bị Trang lừa đảo đã đi kiểm tra và phát hiện phiếu thu tiền là giả.

Trước sự việc trên, Trang đã trả lại ông M 1,2 tỷ đồng và khất lại 1,1 tỷ đồng đến nay vẫn chưa trả. Hiện cơ quan điều tra đã làm rõ số tiền Trang lừa đảo, chiếm đoạt của những người bị hại lên tới hơn 6 tỷ đồng. Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã ra lệnh bắt khẩn cấp và tạm giữ hình sự Quyền Thị Thu Trang về hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản, tiếp tục làm rõ để xử lý. Ai là bị hại trong các vụ lừa đảo, chiếm đoạt tài sản do “nữ quái” trên gây ra, đề nghị liên hệ với Đội 6, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an TP Hà Nội (ĐC: 55 phố Lý Thường Kiệt, quận Hai Bà Trưng; ĐT: 0.439.396.500) để giải quyết.

Theo Hà Trang (ANTĐ)