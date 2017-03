“Nữ quái thuốc mê” ra tay tàn độc, 3 người chết thảm

Cơ quan CSĐT Bộ Công an vừa chuyển toàn bộ hồ sơ, cùng kết luận điều tra, bị can và vật chứng của vụ án “giết người, cướp tài sản do Đào Thị Ngừng thực hiện tại các tỉnh Tây Ninh, Bến Tre, An Giang, Tiền Giang, Đắc Lắc và Long An” sang Viện KSNDTC để truy tố theo pháp luật.

Theo tài liệu của cơ quan công an, Đào Thị Ngừng (SN 1960, còn gọi là Điệp, Nguyễn Thị Hồng, hộ thường trú: ấp 2, xã Tân Bình, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương) là đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự về các hành vi tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, lừa đảo chiếm đoạt tài sản, cướp tài sản, trốn khỏi nơi giam giữ. Khi được tha tù trước thời hạn, với bản chất lười lao động, coi thường sức khỏe, tính mạng của người khác, để có tiền ăn tiêu, hưởng thụ một cách bất chính, Đào Thị Ngừng đã bất chấp thủ đoạn, liên tiếp gây ra các vụ án giết người, cướp tài sản ở 6 tỉnh, thành phố bằng cách cho nạn nhân uống thuốc mê, thuốc trừ sâu, rồi chiếm đoạt tài sản của họ. Hậu quả là 3 người chết, tài sản cướp được trị giá 149.666.200 đồng.

Cụ thể, ngày 20-11-2008, Đào Thị Ngừng đã ra tay đối với các bà Phạm Thị Bé, Phạm Kim Đồng, Nguyễn Thị Hải tại miếu bà Chúa Xứ, ấp Bình Hòa, xã Thái Bình, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. Ngừng đã đến miếu xin ngủ lại, ăn cơm tối cùng các nạn nhân, sau đó mời họ uống sữa có pha thuốc… trừ sâu. Khi nạn nhân hôn mê, bất tỉnh, Ngừng gọi đồng bọn tới lục lọi, cướp tiền và vàng của họ, sau đó bỏ trốn. Về phía các nạn nhân, sau đó được người phát hiện, đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Tây Ninh.

Đến ngày 11-2-2009, Đào Thị Ngừng lại mò tới chùa Pháp Tam, phường Phú Khương, thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre để gây án. Nạn nhân là bà Phạm Lệ Thủy (SN 1936) là trụ trì chùa và bà Phạm Thị Hồng (SN 1962) là người làm công quả trong chùa. Ngừng đến chùa, giới thiệu với bà Thủy là mình quê ở Bình Dương, đi theo đoàn làm từ thiện nhưng bị say xe, xin vào nghỉ lại đến chiều tối sẽ có xe của đoàn từ huyện Mỏ Cày qua đón. Đến chiều tối, Ngừng lại nói, do trục trặc, xe không qua được, nên xin ở lại chùa một đêm, mục đích là tìm cơ hội hạ độc các nạn nhân. Biết bà Thủy, bà Hồng thích uống nước dừa, Ngừng bèn nhờ mua dừa trái về, sau đó hòa thuốc trừ sâu Furadan vào, rót ra cốc mời các nạn nhân uống.

Đợi cho cả hai bất tỉnh, Ngừng bèn lục lọi, cướp của bà Thủy 3 triệu đồng, của bà Hồng 200 nghìn đồng, một điện thoại di động, một đôi bông tai vàng 18k 5,95 chỉ… Đến sáng 12-2-2009, có người phát hiện bà Thủy, bà Hồng nằm bất tỉnh, đã đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Nguyễn Đình Chiểu, tỉnh Bến Tre, nhưng vài ngày sau, bà Thủy tử vong, còn bà Hồng may mắn được cứu sống.

Chỉ hơn 1 tháng sau, ngày 26-3-2009, “nữ quái thuốc mê” lại ra tay, tiếp tục làm chết một người là bà Võ Thị Xiêu (SN 1944) ở ấp Bình Phú 2, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Trước đó 3 ngày, Đào Thị Ngừng đi xe khách đến An Giang, sau đó thuê anh Nguyễn Văn Hiền (SN 1972) ở phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên chở xe ôm đến khu vực huyện Thoại Sơn, để tìm nơi cướp tài sản. Anh Hiền không biết ý định của Ngừng, sau khi chở thị chạy lòng vòng, đến chiều tối thì đưa Ngừng về nhà mẹ ruột là bà Lê Thị Ba (SN 1950) để Ngừng ngủ nhờ.

Do Ngừng hỏi, nên sau đó bà Ba dẫn Ngừng đến nhà bà Võ Thị Xiêu - một người tu tại gia để cúng. Tại đây, sau khi làm quen, lợi dụng lúc bà Ba và bà Xiêu không để ý, Đào Thị Ngừng đã bỏ 6 viên thuốc vào cà phê, mời 2 bà uống. Khi 2 nạn nhân mê man, Ngừng lại gọi đồng bọn tới, lục lọi, cướp tiền rồi bỏ trốn. Sáng 27-3-2009, bà Ba hồi tỉnh lại, thấy bà Xiêu vẫn còn hôn mê, nên gọi người đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa trung tâm tỉnh An Giang, nhưng đến ngày 6-4-2009, bà Xiêu đã tử vong.

Ngày 26-4-2009, Đào Thị Ngừng tiếp tục thực hiện hành vi cướp tài sản đối với anh Lê Văn Thanh (SN 1960) và chị Võ Thị Huệ (SN 1966) ở ấp 4, xã Tân Phước, huyện Gò Công, tỉnh Tiền Giang. Hai nạn nhân này là vợ chồng, trên đường đi ăn cưới về thì gặp Ngừng trên xe khách. Do thấy chị Huệ đeo nhiều vòng vàng (vòng chị mượn, đeo đi ăn cưới), nên Ngừng đã nảy tà tâm. Mò về nhà họ tại ấp 4, Ngừng đánh thuốc mê cả 2 vợ chồng, cộng thêm mẹ chị Huệ là bà Trương Thị Cụt và con trai anh Thanh - chị Huệ là cháu Lê Minh Luân (SN 2002), rồi cướp tài sản. Cả 4 nạn nhân cùng bất tỉnh, được phát hiện đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Gò Công, Tiền Giang, rất may sau đó đều hồi phục.

Gây án ở miền Tây chán, ngày 29-4-2009, Đào Thị Ngừng mò lên chùa Diệu Ân Tự ở thôn 14, xã Hòa Khánh, TP. Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắc Lắc, để cướp tài sản đối với các bà Hoàng Thị Cháu, Võ Thị Lục và Phan Thị Luận. Vẫn “bổn cũ soạn lại” rằng, lên chùa xin lộc để bán được đất, Ngừng đã hạ độc cả 3 bà và cướp đi tài sản trị giá 17.878.000 đồng. Riêng bà Võ Thị Lục sau khi ngấm thuốc, hôn mê đã bị bất tỉnh và gãy xương đòn phải, chấn thương vùng mặt, kết quả giám định tỷ lệ thương tích là 21%. Cả 3 bà đều bị hôn mê, ói mửa, phải đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện đa khoa tỉnh Đắc Lắc.

Tròn 1 tháng sau, ngày 28-5-2009, “nữ quái thuốc mê” lại mò đến chùa Bạch Long, huyện Châu Thành, tỉnh Long An để cướp tài sản của các bà Nguyễn Thị Tuyến, Trần Thị Phi và Nguyễn Thị Ba - đều là sư tu trong chùa. Lần này, Đào Thị Ngừng lấy tên giả là Ngọc Hà, kể lể “hoàn cảnh” gia đình: chồng chết, làm ăn thất bại, muốn coi bói để bán được đất, rồi đánh thuốc mê man cả 3 sư nữ. Tổng trị giá tài sản thị cướp được trong vụ này là 12.350.000 đồng.

Liên tiếp nhắm vào các chùa, ngày 6-6-2009, Đào Thị Ngừng đã cướp tài sản của các bà Võ Thị Oanh, Nguyễn Thị Tá và cháu Trần Thị Phương tại chùa Long Hòa, tổ 12, khóm Hòa Thuận, thị trấn Nhà Bàn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang. Ngừng cướp được 65 triệu đồng trong vụ này.

Căn cứ kết quả giám định của Khoa Giải phẫu bệnh-pháp y, Bệnh viện 175, Bộ Quốc phòng, thì thuốc mà Ngừng đã pha với cà phê sữa cho các bị hại uống có tên là Noctamide. Thuốc này có tác dụng nhanh hơn thuốc khác từ 15 đến 30 phút, kéo dài 6-8 giờ, liều gây chết ở người lớn là 1g/lần. Rất may, cả 3 nạn nhân sau khi được đưa đến Bệnh viện đa khoa Tịnh Biên để cấp cứu và điều trị, hiện đã hồi phục.

Trong vụ cuối cùng mà Ngừng gây ra trước khi sa lưới là vào ngày 28-7-2009, nạn nhân là ông Nguyễn Văn Chơi và các bà Nguyễn Thị Của, Nguyễn Thị Hai tại chùa Quan Âm, khu 1B, thị trấn Cái Bè, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ngừng đến gặp ông Chơi (trụ trì chùa) và nói: “Con ở Mỹ Tho đi trị bệnh, do quá giang người khác nên không có xe về, xin thầy cho ngủ lại qua đêm để ngày mai tiếp tục đi trị bệnh” và được đồng ý cho ở lại. Qua trò chuyện, biết mọi người ở chùa chỉ uống nước sôi, nên Ngừng đã lén bỏ 18 viên thuốc mang sẵn theo mình vào phích nước.

Sáng 29-7-2009, người dân phát hiện các nạn nhân ói mửa bèn đưa đi cấp cứu. Bà Hai và bà Của sau đó được xuất viện, hồi phục, tuy nhiên ông Chơi thì không qua khỏi, chết vào ngày 12-8-2009, nguyên nhân được xác định là do phù não cấp, phù phổi, thiểu dưỡng cơ tim cấp và xơ gan. Tổng trị giá tài sản mà Ngừng cướp trong vụ này là 40.578.200 đồng.

Hành vi gây án, tính chất, mức độ phạm tội và hậu quả mà Đào Thị Ngừng gây ra là đặc biệt nghiêm trọng, làm ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự ở nhiều địa phương, xâm phạm nghiêm trọng đến tính mạng, sức khỏe, tài sản của các bị hại. Rồi đây, “nữ quái thuốc mê” sẽ phải trả giá đắt cho tất cả những gì mình đã gây ra.

Theo Cao Minh (ANTĐ)