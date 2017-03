Nữ sinh 16 nhảy cầu vì bị rầy la chuyện yêu đương

Cầu Đường (xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh), nơi phát hiện ra xác em Kiều



Trước đó, vào lúc 17h ngày 13/5, người dân địa phương phát hiện xác em Kiều tại một đoạn sông gần khu vực ngã ba Cầu Đường (xã Đức Bình Đông, huyện Sông Hinh). Qua điều tra hiện trường và khám nghiệm tử thi, cơ quan chức năng kết luận em Kiều chết do nhảy cầu tự tử.



Gia đình em Kiều cho biết, do cãi nhau với mẹ nên em Kiều đã bỏ nhà ra đi và để lại một mảnh giấy có ghi: con không về nữa. Tuy nhiên theo người dân địa phương, nhiều khả năng em Kiều tự tử do bị bố mẹ rầy la bởi quan hệ yêu đương dẫn đến xao nhãng việc học hành.