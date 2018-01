Nữ sinh 17 tuổi tố bị hiếp dâm đến mang thai

Sáng nay (2-1), ông Nguyễn Khả Vinh (trú tại xã Quảng Bị, huyện Chương Mỹ, Hà Nội) cùng con gái mình là NT. (19 tuổi) đến Văn phòng Cơ quan CSĐT (PC44, Công an TP Hà Nội) gửi đơn tố giác về việc Q. bị hiếp dâm nhiều lần, khiến em này mang thai.



Người bị gia đình ông Vinh tố cáo là ông NKT (39 tuổi, hàng xóm gần nhà). Hiện PC44 Hà Nội đã tiếp nhận đơn của ông Vinh.



Ông Nguyễn Khả Vinh cùng con gái NTQ trao đổi thông tin với báo chí

Theo nội dung đơn, cuối tháng 12-2016 (khi đó Q. 17 tuổi), nhân lúc gia đình ông Vinh đi làm vắng, ông T. đã sang nhà hiếp dâm Q. Mặc dù liên tục giãy giụa và la hét nhưng do thể trạng yếu, nhà lại ở giữa cánh đồng nên em không chống lại được việc ông T. thực hiện hành vi đồi bại. Tiếp đó, người đàn ông này đe dọa nạn nhân không được kể với ai, nếu “không nghe thì đừng trách”.

Sau lần thứ nhất, ông T. tiếp tục hiếp dâm Q. và đe dọa nữ sinh 17 tuổi không được kể với ai.

Do điều kiện công việc vất vả nên không thường xuyên trông nom được con cái, mãi đến tháng 7-2017, thấy Q. ốm yếu nên gia đình đưa đi khám thì phát hiện em mang thai. Lúc này, Q. với kể lại việc bị ông T. hiếp dâm, phần vì xấu hổ, phần vì sợ bố mẹ mắng nên không dám nói.

Ngay sau đó, gia đình ông Vinh đã tới nhà ông T. để chất vấn. Tại biên bản họp gia đình, ông T. thừa nhận việc hiếp dâm Q. và cam kết nhận trách nhiệm, chịu mọi chi phí với nạn nhân (nạo hút thai).

Tuy nhiên, do thai nhi đã lớn, bệnh viện từ chối phá bỏ. Cũng từ thời điểm này, ông T. không hề hỏi han hoặc thực hiện cam kết trách nhiệm gì đối với hành vi của mình.

Bức xúc trước thái độ này, ngày 8-7-2017, gia đình ông Vinh gửi đơn tố giác tội phạm đến Công an huyện Chương Mỹ và các cơ quan liên quan.

Ngày 13-11-2017, Công an huyện Chương Mỹ mời ông Vinh ra UBND xã Quảng Bị để thông báo tạm dừng điều tra vụ việc, trong đó có nêu quá trình điều tra, gia đình ông T. xuất trình sổ điều trị ngoại trú về bệnh tâm thần của bệnh viện an thần thuộc Sở Y tế TP Hà Nội từ đầu năm 2016.

Về phía nạn nhân, ngày 20-10-2017, Q. hạ sinh một bé trai nhưng do không có điều kiện nuôi dưỡng nên đã cho một người đàn ông trong địa phương nhận làm con nuôi. Công an huyện Chương Mỹ đã lấy mẫu AND của bé trai này đi xét nghiệm.

Trong đơn gửi PC44 Hà Nội, gia đình ông Vinh cho rằng sau gần bốn tháng thụ lý, Công an huyện Chương Mỹ đã không tổ chức khám nghiệm hiện trường (chỉ cử hai cán bộ xuống nhà chụp ảnh), không trưng cầu giám định tổn thương sản khoa đối với con gái mình, tổ chức giám định AND cho con trai của nạn nhân nhưng lại không lấy mẫu ADN của ông T. nhắm truy nguyên đồng nhất, xác định quan hệ ruột thịt. Ngoài ra, thời hạn ra quyết định khởi tố hoặc không khởi tố vụ án hình sự, thời hạn xác minh giải quyết đơn tố giác tội phạm,… cũng không tuân thủ theo quy định của BLTTHS.

Chiều 2-1, trao đổi với PV, Trung tá Trần Trí Dũng, Trưởng Công an huyện Chương Mỹ, cho biết cơ quan này vẫn đang tích cực điều tra vụ việc nói trên.

Theo Trung tá Dũng, sau một thời gian được xác định vắng mặt tại địa phương, ngày 25-12 vừa qua, Công an huyện Chương Mỹ phối hợp với Công an xã Quảng Bị triệu tập ông T. để lấy mẫu AND đi xét nghiệm.

“Hiện vẫn chưa có kết quả giám định, phải chờ kết quả này để có căn cứ kết luận vụ việc” - Trung tá Dũng thông tin.

Đối với thông tin gia đình ông T. cung cấp sổ điều trị ngoại trú về tâm thần, CQĐT Công an huyện Chương Mỹ có ra quyết định trưng cầu giám định tâm thần hay không, Trung tá Dũng cho biết “vụ án đang trong quá trình điều tra, việc có tâm thần hay không không quan trọng, nếu tâm thần mà phạm tội thì vẫn xử lý theo quy định”.

Trong diễn biến khác, một công ty luật tại Hà Nội đã đứng ra nhận bảo vệ miễn phí quyền và lợi ích cho nữ sinh Q. cùng gia đình. Hiện công ty này đã cử luật sư vào cuộc, tiếp cận hồ sơ vụ án.