Nữ sinh bán heroin để "xây dựng tương lai"

Công an huyện Tương Dương - Nghệ An ngày 9-5 đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Lê Thị Hóc (SN 1992, ngụ tại xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn - Nghệ An) do hành vi mua bán trái phép chất ma tuý.



Trước đó, chiều 7-5, tổ công tác Công an huyện Tương Dương đã bắt quả tang Hóc đang bán heroin cho các con nghiện tại xã Xá Lượng, huyện Tương Dương.









Theo Ng. Tiến ( NLĐO)



Tiến hành khám xét, tổ công tác đã thu giữ trong người Hóc gần 30g heroin.Cơ quan điều tra cho biết Hóc hiện là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở huyện Kỳ Sơn.Tại cơ quan công an, Hóc khai nhận trước đó, một thanh niên lạ lên huyện Kỳ Sơn gặp Hóc và ngỏ lời yêu thương, đồng thời bảo Hóc nghỉ học đi mua heroin bán kiếm lời để xây dựng tương lai.Chiều 7-5, theo chỉ dẫn của người tình, Hóc lấy heroin rồi thuê xe ôm chạy xuống Xá Lượng bán thì bị bắt.Khi biết Hóc bị bắt, thanh niên kia đã bỏ trốn.Hiện cơ quan công an đang tiếp tục lấy lời khai của Hóc, đồng thời điều tra mở rộng để truy bắt những đối tượng liên quan.