Nữ sinh bất ngờ ngất xỉu sau khi hát karaoke rồi tử vong

Chiều 14-6, ông Nguyễn Trọng Duẫn, Trưởng Công an xã Nam Lộc (huyện nam Đàn, Nghệ An) cho biết, Cơ quan công an huyện Nam Đàn đã phối hợp cơ quan quan chức năng khám nghiệm tử thi, điều tra làm rõ nguyên nhân em NTM (18 tuổi, vừa học xong lớp 12) tử vong sau khi đi hát karaoke.

Trước đó, khoảng 20g đêm 13-6, em M cùng với nhóm bạn đến thuê phòng hát karaoke ở Nhàng Sơn Thủy (bên sông Lam, thị trấn Nam Đàn). Khi mới hát xong hai bài thì em M bị ngất xỉu. Nhóm bạn hát cùng đã gọi xe đưa M đến BV Đa khoa huyện Nam Đàn cấp cứu, tuy nhiên, em đã tử vong ngay sau đó.

Được biết, hoàn cảnh gia đình em M khó khăn. Em đã đăng ký vào trường ĐH và đang chờ dự thi tốt nghiệp THPT quốc gia và xét tuyển sinh vào ĐH-CĐ thì xảy ra sự việc trên.

Cho đến tối 14-6, cơ quan công an vẫn chưa đưa ra kết luận nguyên nhân khiến em M tử vong.