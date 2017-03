Nữ sinh bị bố dượng bạo hành treo cổ tự tử

Ngày 3-12, gia đình bà Đoàn Thị Huệ (ấp 9, xã Bình Sơn) đau đớn tột cùng khi tiễn đưa con gái Dương Thị Ngọc Trâm (14 tuổi) về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trước đó, khoảng 7 giờ ngày 30-11, người thân của Trâm tá hỏa khi phát hiện em đã chết trong tư thế treo cổ ở phòng tắm nhà dì ruột, trên người còn mặc nguyên bộ đồng phục học sinh. Theo gia đình nạn nhân, đêm trước đó, Trâm bị bố dượng đánh đập, đuổi khỏi nhà nên phải sang nhà dì ruột để lánh nạn.

Em gái của Trâm thắp nhang trên bàn thờ chị gái



Bức thư tuyệt mệnh của em Trâm



Trong thư tuyệt mệnh dài hơn 2 trang giấy, Trâm viết: “Có những chuyện mẹ không hiểu được đâu và mẹ không được để bố dượng đến thắp hương sau khi con chết”.



Sau khi sự việc đau lòng xảy ra, một số người bà con của Trâm bức xúc lao tới đòi hành hung ông bố dượng. Kể từ đó, ông bố dượng là Nguyễn Viết Nam (45 tuổi, quê Thanh Hóa) cũng trốn biệt, còn người mẹ của Trâm chỉ biết khóc.



Ông Châu Sa Lê Mal, Công an xã Bình Sơn, cho biết do gia đình yêu cầu không khám nghiệm tử thi nên công an không vào cuộc điều tra vụ việc.

Người nhà nạn nhân cũng cho hay bố dượng của Trâm là người vũ phu, thường xuyên đánh đập hai con riêng của vợ (Trâm còn có một em gái nhỏ học lớp 5). Mỗi lần như vậy, người mẹ vào can ngăn cũng bị hành hạ không thương tiếc.Bà Ba (70 tuổi, bà nội của Trâm) cho biết đã bao lần gia đình khổ sở, khuyên nhủ bố dượng Trâm không hành hạ, đánh đập con riêng của vợ nhưng ông này vẫn không thay đổi. Nhiều lần, cháu Trâm bị đánh nhiều quá, tủi thân tìm đến mộ cha nằm khóc suốt đêm, người nhà phải đi tìm để đón về.