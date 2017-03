Nữ sinh bị chém dã man sau giờ tan học

Chém nữ sinh vì xô xát nhỏ?

Trong vài ngày gần đây, nhân dân thôn Nhật Tiến, xã Trường Yên, huyện Chương Mỹ, Hà Nội rất bức xúc và không khỏi kinh hoàng trước hành vi của 1 nhóm côn đồ hành hung 5 em học sinh của trường THPT Chúc Động..

Sự việc xảy ra vào khoảng 17h30 ngày 17/9, nhóm côn đồ gồm 5 tên đã dùng dao chém trọng thương em Trần Thị Trang và đánh một số em khác trên đường đi học về.

Vết chém ở sườn tuy không sâu nhưng khá dài (khoảng 8 đến 10cm), mất nhiều máu khiến em Trang còn rất đau và mệt mỏi. Hiện cô nữ sinh này vẫn đang điều trị tại khoa Ngoại - Bệnh viện Đa khoa huyện Chương Mỹ.

Cố ngồi khi vết khâu còn chưa se miệng, Trang rụt rè kể lại sự việc ngày hôm đó: Cháu đang trên đường đi học về, mới ra khỏi trường khoảng 500m thì bỗng nhiên có 1 anh thanh niên từ trong quán nước lao ra đấm vào mặt cháu.

Choáng quá, cháu ngã lăn ra đường nhưng anh ta vẫn lao vào đấm đá liên tiếp vào người và mặt. Cứ tưởng anh ta thôi và bỏ đi nhưng sau khi vào quán, anh ta vác con dao dài khoảng 50cm lao vào chém cháu. Cũng may hắn chém cháu 5 nhát nhưng toàn đằng gáy dao, chỉ có 1 nhát duy nhất đằng lưỡi thì vào mạng sườn cháu.



Vụ việc đã xảy ra hơn 10 ngày nhưng Trang vẫn còn rất hoảng sợ.

Trang khẳng định người hành hung mình tên là Kiên, trú tại thôn Phù Yên, xã Trường Yên. Trang còn cho biết, Kiên là con trai duy nhất trong nhà, nghỉ học sớm và được chiều chuộng. Năm 2009, có lần Kiên đã chém người rồi.

Hỏi về nguyên nhân vụ việc đáng tiếc đó, Trang nói: “Khoảng 11h30 trưa ngày 17/9, khi đi học bọn cháu có xô xát với 1 chị tên Hoàng học khối 12, do tránh nhau cái ô tô. Nhóm bọn cháu và nhóm chị Hoàng có to tiếng…” - sau giây lát Trang nói tiếp: “Chắc chắn cháu bị đánh là do trả thù buổi xô xát hồi trưa vì trước đó cháu và Kiên chẳng có thù hằn gì nhau cả…”.

Bác N.V.Q, người đã đưa Trang vào trạm xá nói: “Tất cả có 6 cháu bị đánh nhưng có cháu Trang là bị chém nặng, những đứa kia cũng bị đấm và đá nhưng nhẹ hơn. Một đứa chạy vào nhà thờ, đứa chạy vào thùng trấu, đứa thì vào quán nước…”.

Anh T.V.M, người chứng kiến trực tiếp sự việc cho biết: “Lúc đó các cháu tan học. Nhóm người này gồm có 5 tên, đi taxi và chờ Trang cùng nhóm bạn đi đến. Nhóm người này đã chuẩn bị sẵn “đồ” vì thấy có bao tải đựng kiếm lủng củng…”.

Chưa hết hoảng loạn!

Trên giường bệnh, Trang vẫn không quên mua vài cuốn truyện tranh đọc cho đỡ buồn trong những ngày điều trị. Tuy sự việc xảy ra đã gần nửa tháng, nhưng Trang vẫn chưa hết bàng hoàng và tâm lý còn rất hoảng loạn…

Chiếc áo đồng phục cháu Trang mặc hôm xảy ra vụ việc, máu còn nhuộm đỏ và bị rách do dao chém.

Anh Trần Văn Sơn - bố Trang tâm sự: “Cháu nó chỉ thích tôi vào viện chăm sóc, vì thấy tôi nó yên tâm chẳng sợ cái gì. Đêm ngủ Trang không dám tắt đèn…”.

Anh Sơn tay cầm tấm áo còn đẫm máu và 1 vết rách dài do dao chém, bức xúc nói: “Lúc nó bị và được đưa vào trạm y tế xã, nó sợ hoảng sợ quá còn không dám điện báo về gia đình. Khi nhìn thấy bố mẹ, cháu nó bật khóc”.

“Nhiều người dân thôn Nhật Tiến nghe tin Trang bị đánh, đều nghĩ là con bé Trang khác (cháu này đã từng bị đình chỉ học vì tội đánh nhau) ai có ngờ đâu là cháu Trang nhà tôi. Bà con lối xóm ai cũng yêu quý cháu nó lắm”, anh Sơn chia sẻ.

Em Nguyễn Thị Lâm Oanh (học sinh lớp 10A2, trường THPT Chúc Động) là bạn thân cũng là người đi cùng 1 xe đạp với Trang hôm xảy ra sự việc cho biết: “Trang và em chơi với nhau từ nhỏ, Trang rất hiền lành, học khá tốt… Chẳng biết vì sao mà lại bị đánh đến mức độ thế này!”.

Sau khi sự việc xảy ra, gia đình đã làm đơn trình báo lên công an huyện Chương Mỹ. Ngay lập tức, công an huyện Chương Mỹ đã vào cuộc và đang tích cực điều tra và làm rõ. Theo công an huyện Chương Mỹ, đối tượng gây án là Nguyễn Chí Kiên, sinh năm 1991, hiện đã nghỉ học.

Theo Quang Anh (VNN)