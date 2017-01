Nữ sinh bị đánh chết ở chung cư chỉ vì chiếc điện thoại

Bị chống cự khi giật điện thoại, đánh chết nữ sinh



Trao đổi trong sáng ngày 14-1, một nguồn tin từ Công an quận Gò Vấp xác nhận: nghi can sát hại nữ sinh Ng. Th. Th. H. (sinh năm 2002) là Nguyễn Phạm Quốc Bình (sinh ngày 7-4-2001, cùng ngụ phường 3, Gò Vấp) đã bị bắt sau 2 giờ đồng hồ công an vào cuộc điều tra truy xét.

“Hiện cơ quan công an đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố bị can bắt nghi can này để điều tra làm rõ” – một cán bộ điều tra nói.



Chung cư Hà Đô (phường 3, quận Gò Vấp) nơi xảy ra vụ việc.

Theo công an, Bình và em H. cùng học chung khối 9 một trường THCS trên địa bàn phường 3 cả hai thân nhau đã lâu. 21 giờ tối ngày 12-1, Bình rủ H. lên sân thượng chung cư Hà Đô trên đường Nguyễn Văn Công (phường 3, quận Gò Vấp chơi). Cả hai đi bằng cầu thang bộ thoát hiểm.



Khi đến tầng 6, thấy nữ sinh cầm điện thoại Samsung J5 nên Bình giật lấy. Tuy nhiên cô gái chống cự quyết liệt. Bình liền lấy thanh đá dùng để chống cửa ở cầu thang tấn công khiến nạn nhân gục xuống, tử vong tại chỗ.

Bình lấy chiếc điện thoại và lục túi lấy 500 ngàn đồng rồi bỏ đi. “Ngay trong đêm hôm đó, Bình quay lại để lau vết máu ở cầu thang và để thi thể bạn gái ở cầu thang rồi bỏ về” – cán bộ này nói.

Ngay trong tối ngày 12-1, cha mẹ H. phát hiện con gái mất tích và không liên lạc được nên đã báo công an phường. Qua truy xét hình ảnh từ camera an ninh công an đã mời Bình lên làm việc vào sáng 12-1. Nam sinh khai có chở H. đi học nhưng đã chở về.



Công an thu giữ hai thùng xốp chứa thi thể nạn nhân.

Sau khi làm việc với công an về, Bình đi mua 2 thùng xốp, băng keo và thuê một xe ba gác đến chung cư. Sau khi cho thi thể vào thùng xốp và quấn băng keo Bình đưa xuống bằng cầu thang thoát hiểm.



“Tuy nhiên khi đưa thùng xốp xuống cầu thang ở tầng 4 thì bị bảo vệ phát hiện. Bình nói là vận chuyển đồ cho người dì mang đi đốt rồi lẻn đi. Khi bảo vệ mở hé thùng xốp thì phát hiện thi thể” – công an quận Gò Vấp nói.

Lực lượng chức năng phường 3 nhanh chóng có mặt kiểm tra.



Thi thể nạn nhân được di chuyển về nhà xác để phục vụ điều tra.

Nhận được thông tin, công an quận Gò Vấp nhanh chóng rà soát các đầu mối thông tin và xác định được danh tính nạn nhân. “Trong quá trình truy xét nhanh, chúng tôi có ghi nhận hình ảnh từ camera an ninh ở chung cư có thể hiện việc nam thanh niên mặc áo có đính logo của một trường THCS trên địa bàn. Những manh mối này đều dẫn đến nam sinh là bạn học cùng trường của cô gái” - Công an quận Gò Vấp cho hay.

Tuy nhiên, được mời lên, Bình tỏ thái độ bình tĩnh và cho biết có chở nữ sinh đi học thêm vào tối hôm trước nhưng sau đó đã đưa về và hoàn toàn không hề hay biết. Tuy nhiên từ những hình ảnh ở camera an ninh và những bằng chứng khác. Bình đã nhận tội.



Hình ảnh Bình được trích xuất từ camera

Sau chỉ khoảng 2 giờ điều tra truy xét, Công an quận Gò Vấp đã nhanh chóng xác định và bắt giữ nghi can duy nhất gây ra vụ việc. Hiện cơ quan công an quận Gò Vấp đang đang củng cố hồ sơ để chuyển giao cho công an TP.HCM để xử lý theo thẩm quyền.