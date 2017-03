Nữ sinh bị đánh hội đồng, lột áo

Hai ngày qua, mạng youtube tiếp tục nóng với clip nữ sinh bị đánh hội đồng dài hơn 3 phút, được tung lên vào ngày 23/10. Nạn nhân được cho là nữ sinh ở Cẩm Phả (Quảng Ninh). Vụ việc xảy ra trên một đoạn đường nhỏ, xung quanh có rất nhiều người chứng kiến.













Theo Hoàng Thùy (VNE)



Theo hình ảnh từ clip, nhóm 5 cô gái ăn mặc sành điệu cùng xông vào đánh một cô gái mặc quần bò, áo trắng, khá xinh xắn. Đầu tiên, nhóm này kéo tóc nạn nhân, giật về đằng trước rồi lại kéo ghì xuống dưới, một cô cầm kéo cắt tóc, những cô khác thì thi nhau đấm, tát. Cả nhóm cùng kéo tóc, kéo áo nạn nhân lôi xềnh xệch trên đường.Những người xung quanh cổ vũ “cởi áo đi, cởi áo đi” và hối nhau “máy quay đâu, quay đi”.Trong clip có tiếng can ngăn của một người trung niên “dừng lại đi các cháu”, nhưng một nam sinh khác đã kịp chặn lại “bác cứ kệ chúng nó”.Sau khi kéo lê nạn nhân đi một đoạn trong tiếng hò reo của những người cổ vũ, nhóm 5 cô gái kéo nạn nhân quay lại, xé toạc áo và dồn cô vào tường. Xen giữa những cái tát, kéo tóc là tiếng chửi tục tĩu. Cố giữ chiếc áo đã tơi tả che trước ngực, nạn nhân chỉ im lặng chịu đựng.Trao đổi với PV chiều 25/10, cô Vũ Thị Là, hiệu Phó trường THPT Lương Thế Vinh (Cẩm Trung, Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, nữ sinh bị đánh là học sinh lớp 11 của trường. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do liên quan chuyện tình cảm."Vụ đánh nhau xảy ra ở bên ngoài trường nên công an phường Cẩm Trung đã vào cuộc. Nạn nhân là học sinh của trường tôi, còn nhóm các cô gái tham gia đánh hội đồng ở ngoài trường. Chúng tôi đang chờ kết quả điều tra của cơ quan chức năng", cô Là cho hay.