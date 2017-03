Nữ sinh bị xe tải cán nát chân trước cổng trường

Nạn nhân là em Nguyễn Phan Hạ My (16t) ngụ tại khu phố 8 phường Phước Mỹ, Tp Phan Rang -Tháp Chàm, học sinh lớp 10A4, trường PTTH Chu Văn An.

Theo lời một số người dân thì vào thời gian trên, em Nguyễn Phan Hạ My đi xe đạp từ trong trường ra thì bị một chiếc xe tải biển số 85T-3177 do tài xế Trần Ngọc Long (36t), ngụ tại KP 2, phường Thanh Sơn, Tp- Phan Rang- Tháp Chàm điều khiển chạy từ hướng Tháp Chàm về Phan Rang đụng phải, em My bị chiếc xe tải cán ngang hai chân bị thương nặng và đã được người dân đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Đa khoa Ninh Thuận, chiếc xe đạp bị hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được CA thành phố Phan Rang- Tháp Chàm điều tra làm rõ.

Theo Công Tâm (Bee)