Nữ sinh bỏ nhà theo bạn chat

Đầu tháng 11/2010, em Nguyễn Thị Mai (tên nhân vật đã được thay đổi), 17 tuổi, nữ sinh lớp 12, một trường THPT trên địa bàn Hà Nội bỗng nhiên mất tích một cách bí ẩn. Gia đình, nhà trường đã tìm khắp nơi nhưng không hề có tin tức gì về Mai. Sau nhiều đêm thức trắng, gia đình em Mai đã đến Cục Cảnh sát truy nã tội phạm - Tổng cục Cảnh sát phòng chống tội phạm trình báo, đề nghị cơ quan Công an làm rõ việc con gái bị mất tích và truy tìm cháu Mai. Với sự nỗ lực của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an quận Đống Đa (Hà Nội) và nhiều địa phương trên cả nước, vụ mất tích bí ẩn đã được làm sáng tỏ.

Sáng 10/11, em Nguyễn Thị Mai vẫn đi học bình thường tại trường. Tuy nhiên, đã đến giờ ăn cơm chiều, cả nhà vẫn không thấy Mai về. Chờ đến tối, Mai vẫn bặt tin và không hề điện thoại về nhà. Linh cảm có việc chẳng lành, gia đình đã liên lạc với nhà trường, với bạn bè của Mai nhưng không ai biết em đi đâu, làm gì. Đã 2 tuần trôi qua, mọi cố gắng của các đơn vị thuộc Công an TP Hà Nội vẫn chưa đem lại kết quả.

Sau khi được giao nhiệm vụ, Phòng 6, Cục Cảnh sát truy nã tội phạm đã vào cuộc, phối hợp với Công an địa phương truy tìm nữ sinh Mai. Ngoài tấm ảnh nhận dạng và đặc điểm của Nguyễn Thị Mai, cao 1m60, nặng 52kg, tóc dài, khi đi mặc áp phông có mũ, cộc tay, bên ngoài mặc quần áo đồng phục của nhà trường… các thông tin về Mai hầu như không có gì. Khi đi, Mai có mang theo một điện thoại di động nhưng sau khi Mai mất tích, số điện thoại này cũng tắt luôn.



Đơn trình báo của gia đình.

Các trinh sát đã làm việc với nhà trường nơi Mai học, giáo viên chủ nhiệm cho biết, Mai học lực bình thường, mọi hoạt động không có gì nổi trội, sống nội tâm, ít chơi với các bạn trong lớp. Một số bạn học cùng Mai cho biết, năm học lớp 11, Mai sống hòa đồng với mọi người nhưng đến năm học lớp 12 thì ít chơi với các bạn. Thời gian nghỉ giải lao, ra chơi, Mai chỉ chăm chú vào chuyện nhắn tin cho bạn. Theo thông tin mà các bạn cùng lớp cung cấp, Mai đã có bạn trai, nghe đâu quen nhau qua mạng và bạn trai của Mai là thầy dạy võ… Gia đình Mai cho biết, ở nhà, trước khi Mai mất tích, Mai vẫn sinh hoạt, học tập bình thường, không mâu thuẫn với ai.

Các trinh sát đã trao đổi thông tin với Công an quận Đống Đa về việc mất tích của em Mai; trực tiếp gặp gỡ gia đình Mai để nắm thông tin về các mối quan hệ, nguyên nhân mất tích, cũng như các thông tin sau khi Mai mất tích, phối hợp với gia đình trong việc tìm Mai; làm việc, trao đổi với giáo viên chủ nhiệm, bạn bè thân thiết để xem xét những mối quan hệ bất thường cũng như tâm sinh lý ở trường trước khi mất tích… Từ đó, các trinh sát đã chú ý đến chi tiết Mai thường xuyên lên mạng chát và đã có bạn trai. Cùng thời điểm này, một số bạn bè của Mai nhận được nhắn tin từ số máy lạ, nói rằng Mai không sao, vẫn an toàn nhưng không hề nói rõ người nhắn là ai, hiện tại Mai đang sống ở đâu, làm gì, đi với ai…

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, các trinh sát phát hiện, trong số bạn của Mai có một thanh niên nhà ở huyện Mê Linh (Hà Nội). Nghe bạn bè Mai nói, anh này là thầy dạy võ. Từ những thông tin trên, khả năng Mai bị bắt cóc, bị bán sang nước ngoài hoặc bị ép buộc đi cùng bạn trai… đã được các trinh sát gửi thông tin đến các cơ quan chức năng, Công an các địa phương trên toàn quốc để truy tìm Mai.

Trung tuần tháng 11, bằng sự nỗ lực của Cục Cảnh sát truy nã tội phạm, Công an TP Hà Nội, các trinh sát đã xác định Mai đi cùng một thanh niên, xuất hiện nhiều nơi ở Hà Nội. Tuy nhiên, Mai không ở đâu lâu, trinh sát đến nơi thì Mai đã rời đi nơi khác. Với sự phối hợp của Công an TP HCM, Công an tỉnh Bình Định và nhiều quần chúng tốt, cơ quan Công an đã xác định việc Mai đi cùng một thanh niên đến tỉnh Bình Định, sau đó họ tiếp tục đi cùng một người phụ nữ ở TP HCM.

Quá trình rà soát, thông báo các thông tin một cách gắt gao, người phụ nữ đi cùng ở lại TP HCM, còn Mai và người thanh niên tiếp tục ra Hà Nội. Ngăn chặn việc Mai có thể bị lừa vào một đường dây buôn bán phụ nữ ra nước ngoài, các trinh sát đã tiến hành nhiều biện pháp nghiệp vụ. Ngày 28/11, Mai từ TP HCM ra Hà Nội. Khi phát hiện tổ trinh sát đến gần Mai, người thanh niên đi cùng Mai đã biến mất. Ngay sau đó, các trinh sát đã tiến hành gặp gỡ Mai để làm rõ sự việc.

Theo lời trình bày ban đầu thì Mai quen một người thanh niên qua mạng và nhận lời yêu anh ta. Sáng 10/11, sau khi tan buổi học, người yêu Mai đã đón Mai lên Mê Linh chơi, sau đó vòng về nội thành Hà Nội rồi tiếp tục cuộc hành trình vào TP HCM, Bình Định. Trên đường đi, họ gặp một phụ nữ và người yêu Mai giới thiệu đó là chị họ. Theo lời giới thiệu, Mai chỉ biết người yêu mình là thầy dạy võ, còn dạy ở đâu, trường gì thì anh ta không tiết lộ. Anh này cũng không kể cho Mai bất cứ thông tin gì về anh ta cũng như gia đình, bố mẹ, anh chị em hay nơi anh ta làm việc, sinh sống.

Ngày 1/12, ngay sau khi truy tìm được Mai, cơ quan chức năng đã tiến hành bàn giao em cho gia đình tiếp tục quản lý. Cục Cảnh sát truy nã tội phạm cũng đã trao đổi thông tin với Công an quận Đống Đa để thụ lý hồ sơ, điều tra làm rõ vụ mất tích của Mai, cũng như việc xâm hại tình dục, bởi Mai năm nay mới 17 tuổi và làm rõ việc có hay không việc Mai có thể bị rơi vào cạm bẫy của bọn buôn bán phụ nữ qua mạng?

Hiện vụ việc vẫn đang được các cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.





