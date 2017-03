Nữ sinh cay đắng kể lại 4 giờ kinh hoàng trong tay “Hoạn Thư”

Theo tường trình của nữ sinh N.T.Hoa (SN 1994, trú huyện Phúc Thọ) và nữ sinh N.X.Ngọc (SN 1994, ở huyện Phúc Thọ), vào chiều ngày 14/12/2011, 2 em được người bạn cùng lớp tên là Đào Thị Phương rủ đi chơi. Cả 3 được người đàn ông tên D.V.B (SN 1983, ở xã Xuân Phú, Phúc Thọ) đón lên thị xã Sơn Tây chơi bằng ô tô riêng. Sau lần đó đến ngày 19/12, D.V.B đã một vài lần dùng ô tô chở các nữ sinh đi chơi, đi mua sắm quần áo và cả điện thoại di động.

Hai nữ sinh tường trình lại sự việc bị làm nhục kinh hoàng.

Đến chiều ngày 20/12, Hoa nhận được điện thoại của Phương nói qua đón lên nhà có việc gấp. Ít phút sau, Phương đi cùng một người phụ nữ tên Đinh Thị H. và Nguyễn Thị N. đến đón rồi chở Hoa đến một tiệm cầm đồ ở ngã tư Xuân Phú. Vừa bước vào trong nhà, bất ngờ Hoa bị Nguyễn Thị N. thẳng tay tát vào mặt. Lúc này Đinh Thị H. cầm điện thoại ghi âm và quay lại toàn bộ sự việc.

Tiếp đến, Nguyễn Thị N. vào phòng trong cầm kéo ra cắt toàn bộ đuôi tóc phía sau của Hoa. Sau đó Nguyễn Thị N. bắt Phương gọi điện cho nữ sinh Ngọc đến. Trong lúc chờ Ngọc, Hoa tiếp tục bị 2 người phụ nữ hành hạ.

Khi Ngọc đến nơi cũng bị Nguyễn Thị N. lao vào đánh và dùng kéo cắt tóc nham nhở. Nữ sinh tên Ngọc kể: “Chị N. lao đến đánh chúng cháu tới tấp, ghì xuống lấy kéo cắt tóc rồi tra hỏi chúng cháu đã quen anh B. và anh T. bao lâu, đã đi chơi mấy lần, mua bao nhiêu tiền quà…”.

Sau một hồi bị đánh đập, các em được hai người phụ nữ chở về nhà để lấy lại toàn bộ những tài sản mà hai người đàn ông tên B. và T. đã mua tặng. Sau đó các đối tượng lại đưa hai nữ sinh quay lại tiệm cầm đồ tra khảo tiếp, nếu hai nữ sinh nói không khớp nhau sẽ lại bị đánh tới tấp.

Mái tóc 2 nữ sinh bị cắt nham nhở.

Trong lá đơn kêu cứu dài 10 trang giấy do nữ sinh Hoa gửi báo Dân trí có trình bày: “Sau một hồi tra khảo cháu, chị N. và H. quay sang chửi, đánh và đạp Ngọc ngã lăn ra đất, tiếp tục cắt tóc của Ngọc. Thấy Ngọc van xin, gồng mình chống cự, hai chị ấy ghì bạn ấy xuống vừa đánh, vừa cắt tóc. Đánh các cháu chán chê, chị N. đánh thức con trai của chị ấy dậy rồi hai mẹ con chị N. và H. ngồi trên ghế bắt cháu, Ngọc và Phương phải quỳ xuống lạy... Lúc này chị H. cầm điện thoại quay lại toàn bộ sự việc. Các chị ấy đe doạ sẽ tung đoạn quay này lên mạng để cho mọi người xem. Cháu van xin thì bị chị N. dí dao vào cổ đe doạ nếu nói sự việc này với gia đình và pháp luật sẽ bị chị ấy giết chết...”.

Về sự việc trên, ông Nguyễn Đăng Mạc - Chủ tịch UBND xã Hát Môn (huyện Phúc Thọ, Hà Nội) - cho biết: “Gia đình cháu Hoa đã làm đơn gửi UBND, Công an xã Hát Môn. Xác định đây là vụ việc đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, chúng tôi đã mời cháu Hoa cùng gia đình ra trụ sở để ghi lời khai ban đầu. Tuy nhiên, do vụ việc xảy ra trên địa bàn xã Xuân Phú nên chúng tôi đã hướng dẫn gia đình cháu làm đơn tố cáo gửi Công an xã Xuân Phú để giải quyết theo thẩm quyền”.

Trao đổi với phóng viên, một lãnh đạo Công an huyện Phúc Thọ (Hà Nội) cho biết, ngay sau khi nhận đơn đã cử cán bộ về địa phương để xác minh vụ việc. Ông nói: “Vụ này rất nhạy cảm, liên quan đến nhân phẩm các cháu học sinh nên buổi sáng ngày 26/12 nhận được đơn, chúng tôi đã cử cán bộ về địa phương xác minh và đến nay cơ quan điều tra đã ra quyết định khởi tố vụ án về hành vi làm nhục người khác”.

* Tên của nạn nhân đã được thay đổi

Theo Quốc Đô - Anh Thế (Dân trí)