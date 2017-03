Nữ sinh dàn cảnh cướp, đánh ghen thay bố

Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An) vừa hoàn chỉnh hồ sơ khởi tố vụ án, khởi tố bị can với Nguyễn Văn Ty (20 tuổi), Trương Văn Thuận (19 tuổi) và Trương Văn Thiên (21 tuổi) về tội Cướp tài sản. Tham gia vụ cướp có Đinh Hương Giang và Nguyễn Văn Lan, cùng 16 tuổi. Tính theo ngày tháng năm sinh, Giang và Lan đều chưa đến tuổi thành niên nên được tại ngoại.

Đầu giờ sáng 2/5, anh Đỗ Văn Hoàng, 38 tuổi đến trực ban hình sự Công an huyện Nghi Lộc trình báo bị 4 người chặn đường hành hung vào chiều hôm trước. Nhóm này lấy đi 400.000 đồng trong ví, giấy tờ tùy thân, điện thoại di động và chìa khóa xe máy. Chiếc xe máy, tài sản có giá trị nhất lại “bỏ qua”.

Tại hiện trường, anh Hoàng diễn tả lại cảnh bị đánh thế nào, ngã gục xuống lòng đường ra sao khiến cả tổ công tác ngạc nhiên bởi anh không chống cự. Hơn nữa, dường như bọn cướp chỉ nhằm vào thân thể nạn nhân, đánh cho bõ ghét chứ không có ý cướp thực sự.

Từ nhận định này, tổ công tác cho rằng đây không phải đơn thuần là vụ cướp mà chắc có điều gì uẩn khúc. Quá trình xác minh cho thấy anh Hoàng đã có gia đình, sống bằng nghề tiểu thương nhưng thời gian gần đây nghe đồn có quan hệ “già nhân ngãi, non vợ chồng” với người đàn bà có nhan sắc, 35 tuổi, có chồng đang đi xuất khẩu lao động.

Con gái chị này là Đinh Hương Giang, 16 tuổi, học sinh, tỏ ra rất ghét người tình của mẹ. Những khi anh Hoàng đến nhà chơi, Giang thường đưa bố ra để nhắc nhở mẹ và không lễ phép với anh Hoàng.

Thông tin này càng có cơ sở khi các trinh sát biết được từ khi xảy ra vụ cướp, Giang tỏ ra không bình thường, nhiều khi lo lắng… Kết hợp với nội dung vụ cướp chỉ lấy chìa khóa xe chứ không lấy xe máy cho thấy đó là kiểu đánh dằn mặt, cảnh cáo nên tổ công tác nhận định Giang có liên quan.

Tổ công tác tiếp tục nhận được thông tin, trước khi vụ cướp xảy ra, Giang bỗng nhiên chấp nhận người tình của mẹ khi ngỏ ý xin tiền anh Hoàng. Cô bé chủ động hẹn anh Hoàng ở quán cà phê nhưng cuộc gặp đã không diễn ra và chưa đầy một tiếng sau thì sự việc xảy ra.

Sau thời gian điều tra truy xét, tổ công tác xác định Giang là người dàn dựng và đứng sau vụ hành hung, cướp tài sản của anh Hoàng nên triệu tập cô bé.

Theo lời khai của Giang, từ gần một năm trước, anh Hoàng thi thoảng đến nhà cô chơi. Ban đầu Giang chỉ nghĩ là chuyện bạn bè của người lớn nhưng rồi đi học, thấy mọi người xì xào, bóng gió nói mẹ bồ bịch. Vừa xấu hổ vừa mặc cảm, Giang hỏi mẹ, song được trả lời bao biện rằng chỉ là quan hệ làng xóm láng giềng. Kể từ đó, mỗi khi anh Hoàng tới nhà chơi, Giang tỏ thái độ khinh ghét. Cô muốn bảo vệ bố bằng cách riêng của mình nên tâm sự với bạn bè, tìm cách giải quyết.

Sau nhiều lần đưa ra mổ xẻ, một số bạn bè cùng trang lứa với Giang cho rằng chỉ có cách đánh cảnh cáo. Giang nhờ họ thực hiện kế hoạch. Theo đó, sáng 1/5, lấy lý do muốn có một ít tiền đi chơi với bạn nhân ngày lễ, Giang gọi điện thoại cho người tình của mẹ hỏi xin 200.000 đồng. Bảo không muốn mẹ biết, Giang hẹn gặp anh Hoàng tại quán cà phê. Tưởng con gái người tình sau một thời gian phản đối đã chấp nhận mình, anh Hoàng đồng ý.

Biết thế nào anh Hoàng cũng sẽ tới nơi hẹn vì muốn lấy lòng mình, Giang gọi điện cho Ty thông báo. Đầu giờ chiều, Giang đạp xe tới điểm hẹn nhưng không vào ngay mà đứng ngoài nhìn vào để xem anh Hoàng ăn mặc thế nào rồi điện thoại báo cho nhóm của Ty cách nhận ra “mục tiêu”. Do mải điện thoại nên khi Giang vào quán thì anh Hoàng do chờ lâu nên đã lên xe máy rời đi. Không chịu bỏ lỡ kế hoạch, Giang điện thoại cho nhóm của Ty bám theo anh Hoàng. Cô bé tỏ ra cao thủ khi gọi điện thoại cho người tình của mẹ với mục đích kìm chân anh cho nhóm của Ty đuổi kịp. Trong lúc đang hỏi xem Giang ở đâu, còn cần tiền nữa không thì anh Hoàng bất ngờ bị 4 người từ phía sau xông tới hành hung.

Giang tỏ ra hả hê nhận số tài sản nhóm bạn cướp được, mang về nhà cất. Cô dự định đợi một lúc nào đấy sẽ đưa “chiến lợi phẩm” ra khoe hòng cảnh cáo mẹ và nhân tình nhưng chưa kịp thực hiện.

Từ lời khai của Giang, Công an huyện Nghi Lộc đã triệu tập Ty và nhóm bạn. 4 thanh niên kể lại toàn bộ sự việc đúng như Giang đã khai nhận đồng thời đều tỏ thái độ ân hận vì quá thương bạn, giúp bạn mà không ngờ vi phạm pháp luật.

