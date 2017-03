Nữ sinh dính bẫy sở khanh

CÚ ĐIỆN THOẠI GỌI NHỠ

Sự việc được bắt đầu từ tháng 8-2010, một hôm Nguyễn Hữu Mơ (SN 1985, trú xóm 10, Nam Xuân, Nam Đàn, Nghệ An) phát hiện điện thoại của mình có cuộc gọi nhỡ. Mơ gọi lại thì nghe đầu dây bên kia là giọng một cô gái còn trẻ. Sau khi Hoàng Thị Lan (tên cô gái đã được thay đổi) giải thích là gọi nhầm thì hai bên cúp máy. Thời điểm này Mơ đã có vợ và hai con nhưng do mâu thuẫn, lục đục nên vợ Mơ bồng hai đứa trẻ về nhà ngoại ở Diễn Châu.

Nguyễn Hữu Mơ

Đang chán nản, nhiều lần cầm điện thoại thấy số của Lan, hắn lại gọi điện nhắn tin tán tỉnh, tự xưng mình là Kiều (SN 1988), nhà ở thị trấn Nam Đàn, gia đình có 3 anh trai đều đã đi xuất khẩu lao động, còn bố mẹ là cán bộ về hưu ăn lương nhà nước. Về bản thân y giới thiệu vừa tốt nghiệp một trường CĐ nghề ở TP. Vinh, đang chuẩn bị làm thủ tục đi xuất khẩu lao động sang Hàn Quốc.

Lúc đầu Lan từ chối mọi cuộc gọi của người xưng tên Kiều kia vì đang đi học. Thế nhưng sau nhiều lần Kiều cố gắng liên lạc thì được Lan đáp trả. Cũng từ đó đêm đêm hai người thường xuyên trao đổi với nhau thân mật như đã quen biết từ lâu, dần dần giữa họ nảy sinh tình cảm yêu đương. Có những đêm, hai người nói chuyện điện thoại, nhắn tin mãi 2 giờ sáng mới đi ngủ, sáng dậy lại liên lạc với nhau.

Biết cá đã cắn câu, Kiều quyết định hẹn gặp cho bằng được Lan. Một ngày giáp Tết Nguyên đán 2011, Kiều và Lan hẹn gặp nhau ở đồi núi Voi, sát cạnh dốc Truông Bồn trên QL15A.

GÃ SỞ KHANH HIỆN NGUYÊN HÌNH

Sau nhiều lần lén lút quan hệ, để cho Lan tin tưởng mình hơn, Kiều xin được đến nhà Lan chơi, cũng là để ra mắt gia đình đặt vấn đề quan hệ lâu dài. Sau lần ra mắt ấn tượng, Kiều thường xuyên qua nhà Lan chơi, mỗi lần như thế hắn không quên mua quà cáp biếu bố mẹ “đằng ngoại”. Để củng cố niềm tin hơn nữa, Kiều còn nhờ hai người tên Trần Đình Vân và Nguyễn Thị Ân (đều trú thị trấn Nam Đàn) làm bố mẹ mình đến nhà gái chơi đặt vấn đề yêu đương giữa hai cháu và chuyện cưới xin sau này.

Đã vạch kế hoạch từ trước nên “bố mẹ” và Kiều kết hợp rất ăn ý khiến cho bà Đặng Thị Đỗ (mẹ Lan) tin răm rắp và mừng thầm. Khi đã chiếm trọn được lòng tin của gia đình Lan cũng như thỏa mãn cơn dục vọng, hắn bắt đầu hiện nguyên hình là một gã sở khanh. Hắn dựng nhiều kịch bản khác nhau, dưới hình thức vay tiền lo việc nhà như mẹ bị ốm phải cắm bằng để chữa trị, cần tiền lo thủ tục đi xuất khẩu lao động... tổng cộng Kiều đã lừa vay được 11.500.000 đồng. Ngoài ra Kiều còn nhờ Lan nạp thẻ điện thoại nhiều lần với số tiền lên đến 2.350.000 đồng.

Thấy con mồi béo bở, Kiều kết hợp với bố mẹ dỏm tiếp tục chiêu lừa để móc tiền gia đình Lan. Ngày 30-8-2011, “bố mẹ” Kiều lên nhà bà Đỗ đặt vấn đề xin ăn hỏi, hai bên ấn định ngày 9-9 sẽ tổ chức. Đến lúc này gia đình bà Đỗ thấy không còn cách nào khác nên quyết định cho Lan nghỉ học để làm lễ ăn hỏi, tiến tới cưới xin. Cách ngày lễ ăn hỏi ba ngày Kiều lên nhà xin bố mẹ chở Lan xuống nhà chơi. Đến ngày 9-9, gia đình bà Đỗ làm tám mâm cơm mời anh em họ hàng thân thích đến dự lễ ăn hỏi của con gái. Thế nhưng chờ mãi đến 11 giờ trưa mà không thấy họ nhà trai lên, bà Đỗ nóng ruột gọi cho con rể tương lai thì Kiều nói mẹ bị ốm phải đưa đi viện. Không hiểu chuyện gì đang xảy ra, bà Đỗ nén lòng rồi lựa lời và dọn cỗ cho mọi người ăn.

Trong khi đó, Kiều chở Lan xuống Vinh và nói rõ sự tình. Khi đó, Lan mới biết mình đã sập bẫy của gã sở khanh. Mãi tới chiều 11-9 hai người chở nhau về xã Mỹ Sơn. Khi gia đình hỏi lý do không về dự lễ ăn hỏi của mình, Kiều trả lời ấp úng và nhiều mâu thuẫn, Lan thì khóc nức nở, hỏi gì cũng không chịu nói vì đã trót mang bầu. Biết có chuyện chẳng lành nên bà Đỗ đã báo ngay Công an xã Mỹ Sơn.

Tại cơ quan công an, lúc đầu hắn vẫn khai tên Kiều trú thị trấn Nam Đàn. Sau mấy tiếng đồng hồ đấu tranh, đối tượng mới khai tên thật và toàn bộ hành vi của mình. Hiện Mơ đang ở với bố là Nguyễn Hữu Năm (SN 1940), có một chị gái đã lấy chồng còn mẹ đã mất.



Theo CAO TUÂN (CATP)