Nữ sinh gọi hội vác mã tấu xử nhau trước cổng trường

Cha mẹ, người đi đường và học sinh hoảng loạn trước việc nữ sinh gọi băng nhóm giải quyết mâu thuẫn trước cổng trường THCS phường 7 (TP Cà Mau)

Theo các nữ sinh học cùng lớp, cùng trường thì nữ sinh Đỗ M.K và Nguyễn B.Ch cùng học lớp 9B Trường THCS Phường 7 có mâu thuẫn từ trước.

Hai bên đã dùng nắm đấm giải quyết ngay trong giờ ra chơi sáng nay ngày 21/4. Hậu quả, M.K bị sưng mắt phải và Ch bị vết cào cấu trên cổ.

Khi tan trường, một trong hai nữ sinh cùng gọi băng nhóm anh chị đến xử nhau bằng mã tấu trước cổng trường.

Rất may, một cán bộ Phòng công tác chính trị Công an Cà Mau và sĩ quan Công an phường 7 (thành phố Cà Mau) ngăn chặn kịp thời.

Những thanh niên mới lớn, bịt khẩu trang, vác mã tấu đã tẩu thoát vào một con hẻm gần đó.

Nữ sinh Kh (trái) và nữ sinh Ch

Người dân tại hiện trường không kịp nhìn mặt và bắt giữ băng nhóm dùng hung khí nguy hiểm thanh toán nhau nhưng các nữ sinh có liên quan được mời về trụ sở Công an phường 7 (thành phố Cà Mau) để tiếp tục làm rõ.

Ông Phan Thế Điệp, Phó hiệu trưởng Trường THCS phường 7 (thành phố Cà Mau) cũng đến trụ sở Công an phường 7 để phối hợp xử lý học sinh vi phạm.