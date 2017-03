Nữ sinh Hải Phòng bị đánh trong nhà vệ sinh

Chiều ngày 5/11, bà Nguyễn Thị Bích Lan, Hiệu trưởng Trường THPT An Lão, huyện An Lão, TP. Hải Phòng, đã xác nhận 3 nữ sinh đánh nhau trong 1 đoạn clip trên là học sinh của trường mình, thông tin trên Báo Người lao động.



Bà Lan cho biết, hai nữ sinh đánh bạn là Nguyễn Thị Phương và Vũ Thị Quyên, đều học tại lớp 12A9. Người bị đánh là Trịnh Thị Mai Phương, học lớp 11B3.



Trước đó, một đoạn clip được tung lên mạng vào cuối tháng 9 quay cảnh 3 nữ sinh đánh nhau tại nhà vệ sinh của một trường học khiến cư dân mạng bất bình. Trong đoạn clip, 2 nữ sinh mặc áo đồng phục liên tục tát, đấm, đạp vào một nữ sinh khác. Nạn nhân đã lên tiếng xin lỗi nhưng 2 nữ sinh kia vẫn đánh đập dã man, thậm chí còn lấy sọt rác úp lên đầu bạn. Vừa đánh, 2 nữ sinh này vừa văng ra những lời nói tục tĩu.



Vụ việc hiện đang được các nữ sinh tường trình lại, đồng thời chuyển hồ sơ lên Phòng GD-ĐT huyện An Lão và Công an huyện An Lão để xem xét xử lý.



Vào giữa tháng 10, một đoạn clip nữ sinh đánh nhau, lột áo ở Bắc Giang được tung ra đã gây xôn xao cộng đồng mạng. Danh tính của các nhân vật trong clip cũng đã được xác định đều là học sinh Trường THPT Tứ Sơn (huyện Lục Nam, tỉnh Bắc Giang). Nữ sinh bị đánh là Vũ Thị Ngoãn, học sinh lớp 10A10. Các nữ sinh đánh bạn là Bế Thị Cúc (học sinh lớp 11A10; Phạm Thị Thảo, Nguyễn Thị Hằng (đều học lớp 12A10). Địa điểm xảy ra việc đánh hội đồng là phòng trọ ở một nhà dân ở ngay gần trường.

Theo Thu Hằng Tổng hợp (VNN)