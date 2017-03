Nữ sinh lớp 12 bị sát hại dã man sau khi “quan hệ”

Theo Tr.Đức (NLĐO)

Sáng ngày 2-4, người dân xã Hải Chính, huyện Hải Hậu - tỉnh Nam Định bàng hoàng phát hiện thi thể một cô gái trẻ tại một bụi rậm ở khu vực bãi biển trong tình trạng chỉ mặc quần lót. Trên thân thể nạn nhân có nhiều vết đâm, chém rất dã man.Ngay sau đó, những người dân xã Hải Chính đã lập tức báo cáo sự việc lên cơ quan công an và chính quyền sở tại.Nhận được tin báo, Công an xã Hải Chính, Công an huyện Hải Hậu kết hợp cùng các lực lượng chức năng khẩn trương có mặt tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi.Quá trình khám nghiệm tử thi, cơ quan pháp y xác định nạn nhân nữ cao khoảng 1m65, bị sát hại bằng 4 nhát dao đâm, chém vào cổ, 2 nhát vào ngực và 1 nhát vào mông.Kiểm tra các dấu vết liên quan, lực lượng điều tra làm rõ ngay trước khi tử vong, nạn nhân đã có quan hệ tình dục. Hiện, nạn nhân đang mang thai được khoảng 4 tháng. Ngoài ra, lực lượng điều tra cũng xác định được nạn nhân đã tử vong khoảng 10 tiếng trước khi được người dân phát hiện.Khẩn trương điều tra, cơ quan công an đã xác định được danh tính nạn nhân là Cao Thị Hằng (SN 1994, trú tại xã Hải Sơn, huyện Hải Hậu). Hằng hiện đang là học sinh lớp 12 trường THPT Hải Hậu C. Theo gia đình nạn nhân, nữ sinh này mất tích từ tối ngày 1-4.Tập trung tiến hành điều tra, xác minh, rà soát các mối quan hệ của nạn nhân, cơ quan công an đã làm rõ nghi phạm là bạn trai của nạn nhân tên là Phạm Tuấn Ánh (SN 1995, trú tại xã Hải Phú, huyện Hải Hậu).Ngay sau đó, Phạm Tuấn Ánh đã được triệu tập lên cơ quan công an để làm rõ. Tại cơ quan công an, Ánh đã khai nhận về vụ việc. Theo đó, Ánh có quan hệ tình cảm yêu đương với Hằng. Cả 2 đã có quan hệ tình dục và dẫn đến việc nữ sinh này có thai.Khi biết mình có thai, cô nữ sinh rất hoảng sợ và điện thoại thông báo cho người yêu. Tuy nhiên, Ánh không những không chia sẻ mà thẳng thừng phủi tay nói không liên can đến mình.Sau đó, Ánh hẹn chị Hằng tối ngày 1-4 ra khu vực bãi biển xã Hải Chính để nói chuyện. Tại đây, sau khi cãi vã, Ánh và Hằng lại cùng nhau quan hệ tình dục. Sau đó, lợi dụng lúc chị Hằng không để ý, Ánh rút dao mang theo sẵn đâm liên tiếp khiến người yêu tử vong.Ra tay hành sự một cách dã man xong, kẻ thủ ác giấu xác nạn nhân vào bụi cây hòng phi tang.Hiện cơ quan công an đang hoàn thiện hồ sơ tiến hành khởi tố đối tượng theo quy định pháp luật.