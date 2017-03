Nữ sinh lớp 12 vận chuyển, buôn bán heroin

16h ngày 7/5, Tổ công tác Công an huyện Tương Dương, Nghệ An đã bắt quả tang Lê Thị Hóc, trú bản Na Chảo (Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, Nghệ An) đang bán heroin cho các đối tượng nghiện tại khu vực bản Cửa Rào 1, xã Lượng, huyện Tương Dương, Nghệ An.

Lê Thị Hóc.

Tiến hành khám xét khẩn cấp Lê Thị Hóc, Tổ công tác đã thu giữ 29,8 gam heroin.

Theo lời khai của Hóc tại cơ quan điều tra: Lê Thị Hóc đang là học sinh lớp 12 của một trường THPT ở huyện Kỳ Sơn. Chiều 7/5, Hóc lấy ma túy rồi thuê xe ôm chạy xuống huyện Tương Dương để bán thì bị Công an phát hiện, bắt giữ.

Công an huyện Tương Dương đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án.



Theo S.Lam (CAND)