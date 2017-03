Nữ sinh lớp 8 bị con mẹ kế hiếp

Theo Y. Thanh (NLĐO)

Ngày 16-9, Cơ quan CSĐT Công an huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước cho biết đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, đồng thời bắt tạm giam Điểu Nguyễn Minh Dương (SN 1991, ngụ huyện Hớn Quản) để tiếp tục điều tra hành vi hiếp dâm trẻ em. Nạn nhân là em N.T.T.H (SN 2000, vừa lên lớp 8, ngụ huyện Hớn Quản).Theo thông tin ban đầu, bố của H. lấy thêm vợ kế là mẹ của Dương. Đêm 31-8, lợi dụng lúc người lớn không ở nhà, chỉ có H. ngủ một mình, Dương lẻn vào dùng vũ lực hiếp con gái của cha dượng.Vài ngày sau khi xảy ra sự việc, thấy con gái mình có biểu hiện khác mọi ngày nên cha H. gặng hỏi và em đã kể lại. Sau khi biết chuyện, cha của H. đã làm đơn tố cáo Dương gửi công an.Sau sự việc này, H. đã nghỉ học. Ngày 16-9, cơ quan công an đã đưa em tới Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước để giám định pháp y.