Nữ sinh lớp 8 bị hại đời trong nhà nghỉ

Công an huyện Thanh Chương (Nghệ An) vừa tiếp nhận đối tượng Nguyễn Văn Sơn (SN 1992, trú tại thôn 1, Thanh Mỹ, Thanh Chương) từ Công an xã Thanh Mỹ. Trước đó, vào ngày 23/5, Công an huyện Thanh Mỹ đã bắt giữ Nguyễn Văn Sơn về hành vi giao cấu với trẻ em.

Đối tượng Nguyễn Văn Sơn

Theo tường trình của người nhà nạn nhân, do có quen biết từ trước nên ngày 22/5, Nguyễn Văn Sơn đã rủ em Nguyễn Thị M. (SN 1997, hiện đang học lớp 8, Trường THCS Thanh Mỹ) đi chơi. Đến khu vực chợ Cồn (xã Thanh Lương, Thanh Chương), Sơn đã dụ dỗ, lôi kéo em M. vào nhà nghỉ để giao cấu sau đó chở M về nhà.

Sau khi phát hiện sự việc, bố mẹ M đã làm đơn tố cáo lên cơ quan chức năng.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Nguyễn Văn Sơn thừa nhận hành vi giao cấu với em M. Vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo Quang Anh (Dân trí)