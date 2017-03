Nữ sinh lớp 8 biệt tích bí ẩn

Theo lời ông Sinh, vào ngày 24-8, Trần T.T.N (SN 1998, con gái ông Sinh) đi học nhưng đến trưa vẫn không thấy về nhà. Đến trường học tìm, ông được các bạn cùng lớp của cháu cho biết, sau giờ ra chơi giữa tiết thì không thấy N. vào lớp nữa, cặp sách của N. vẫn còn để trong hộc bàn. Lục cặp của N., gia đình ông Sinh phát hiện một tờ giấy học sinh có ghi 5 số điện thoại di động và một cái tên “hoàng tử ếch LX”.

Theo các bạn học của cháu N., có khả năng đây là số điện thoại của những người bạn mà N. đã làm quen trên mạng internet. Khi ông Sinh gọi vào một số điện thoại ghi trên giấy thì được người thanh niên cho một số di động khác (số 01687120xxx) và bảo ông thử gọi vào số đó xem có hy vọng gặp được con không. Tuy nhiên, khi ông Sinh gọi vào số 01687120xxx thì chỉ có một lần nghe giọng nam nhấc máy và chỉ nói “A lô” rồi tắt máy.

Ông Sinh cũng cho biết, trước khi đi, cháu N. có mượn của một người bạn học cùng lớp chiếc điện thoại đi động mang theo. Trong buổi chiều đầu tiên cháu mất tích, gia đình nhiều lần gọi vào số máy này nhưng đều không thấy N. trả lời. Thay vào đó, lúc thì nghe tiếng con gái, lúc thì nghe tiếng đàn ông nhấc máy và đến gần tối thì tắt máy luôn.



Trao đổi với phóng viên vào chiều 31-8, ông Đỗ Văn Mật, Trưởng công an xã Quảng Tiến xác nhận, ngay sau khi cháu N. mất tích, gia đình đã đến trình báo với công an xã. Công an xã đã chuyển thông tin vụ việc cho Công an huyện Trảng Bom thụ lý điều tra.



Được biết, cháu N. là con út trong gia đình có 3 anh chị em. Gia đình ông Sinh khá khó khăn. Ông Sinh làm thợ hồ, còn vợ ông thì ở nhà nhận giữ 2-3 đứa trẻ trông nom để có thêm thu nhập. Hàng ngày, ngoài giờ học, cháu N. ở nhà phụ mẹ lo cơm nước, giặt giũ.

Vào tháng 4-2011, khi cháu N. vừa tròn 13 tuổi, đã từng có một thanh niên hơn 20 tuổi dụ dỗ cháu N. bỏ nhà đi theo anh ta 2 ngày, khiến gia đình cháu một phen hoảng hốt đi tìm. Khi trở về, cháu N. kể gã thanh niên nọ đã dẫn cháu vào nhà nghỉ và giao cấu với cháu. Người thanh niên này tạm trú tại huyện Trảng Bom để làm thuê cho một tiệm photocoppy.

Sau khi nghe con kể lại sự việc, ông Sinh đến báo công an thì gã thanh niên nọ bỏ trốn mất dạng. Cũng vì lý do đó nên khi cháu N. lại mất tích, gia đình nghi ngờ chính gã thanh niên nọ dẫn N. bỏ nhà đi. Mặt khác, gia đình cháu N. cũng lo sợ con mình bị rơi vào tay bọn bắt cóc, buôn người.

“Lúc trước, thấy cháu còn nhỏ quá mà bị xâm hại, vợ chồng tôi uất ức lắm, nhưng không dám cho ai biết sự việc, vì như vậy càng tội nghiệp cháu. Nhưng lần này cháu đã mất tích lâu quá, chẳng biết có chuyện gì chẳng lành đến với cháu hay không. Bây giờ chúng tôi chỉ cầu mong sớm tìm được cháu về ”- ông Sinh nói.