Nữ sinh lớp 8 chết bất thường dưới hố nước

Hố nước đọng nơi nữ sinh Trần Thị Hương được phát hiện chết trong tư thế nằm úp

Hơn 1 tuần trôi qua, khi cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận cuối cùng về vụ việc, câu chuyện về cô nữ sinh trẻ chết dưới hố nước đọng vẫn là một đề tài bàn tán sôi nổi. Qua sự giới thiệu của người dân địa phương, chúng tôi tìm được bà Nguyễn Thị Bình (Vân Phúc, Phúc Thọ, Hà Nội) sống ngay cạnh nơi em Hương chết đuối.

Theo bà Bình kể lại: “Vào khoảng 13h trưa ngày 14/9, tôi có trông thấy một cô bé đi chơi với hai đứa thanh niên. Cả ba đưa nhau ra chơi ở phía bờ sát sông Hồng. Một lát sau đó, có thêm 4 đứa con trai cũng chạy ra đó để tắm, thấy vậy một trong hai đứa con trai tới trước liền đưa cô bé gái lên phía rặng cây xoan gần ờ để ngồi tâm sự”.



Nghĩ là bọn trẻ rủ nhau ra chơi đùa nên bà Bình cũng thôi không để ý, tuy nhiên, đến khoảng 18h tối cùng ngày, bỗng có công an viên đến cho xem ảnh và hỏi bà Bình xem có nhìn thấy người như vậy hay không. “Khi xem ảnh, tôi bỗng giật bắn mình vì người trong ảnh chính là cô bé gái lúc chiều tôi nhìn thấy đi cùng đám bạn trai ra chơi đùa ở bãi sông Hồng, tôi liền chỉ cho lực lượng công an nơi đã nhìn thấy bọn trẻ”, bà Bình cho biết.



Sau sự chỉ dẫn của bà Bình, phía công an đã tiến hành tìm kiếm quanh khu vực bãi nhưng không thể tìm thấy dấu tích gì của cô bé Trần Thị Hương. Sự việc trở nên bất ngờ, khi sang ngày hôm sau (15/9), khi đang ngồi trong nhà, bà Bình nghe tiếng tri hô của người dân vẳng từ phía bãi ra sông Hồng ra, chạy ra tới nơi, bà Bình phát hoảng khi nhìn thấy thi thể cô gái chết đuối dưới hồ chính là cô bé Trần Thị Hương mà bà đã nhìn thấy và đang mất tích.



Bố mẹ nghi ngờ con mình bị hãm hại



Chúng tôi tìm về xã Hồng Châu, Yên Lạc, Vĩnh Phúc, trao đổi với PV, ông Trần Văn Tám (SN 1974) bố của nữ sinh Hương đang trong tâm trạng hết sức buồn rầu vì cái chết “khó hiểu” và quá đỗi bất ngờ của cô con gái.

Tâm sự với chúng tôi, ông Tám giãi bày: “Từ trước đến giờ, con gái tôi chỉ biết học và học, không bao giờ chơi bời hay lêu lổng với đám bạn bè xấu. Cháu đi bất kỳ đâu cũng đều xin phép bố mẹ, bố mẹ đồng ý thì cháu nó mới dám đi. Hôm xảy ra sự việc (14/9), buổi sáng con tôi vẫn đi học bình thường, đến trưa cháu về nấu cơm và ăn với gia đình sau đó sang nhà ông bà nội ngủ trưa. Đến buổi chiều, hai vợ chồng tôi bận công việc nên không để ý và nghĩ cháu đi học như thường ngày.

Di ảnh của cô bé nữ sinh xấu số