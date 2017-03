Nữ sinh lớp 8 lập băng nhóm trấn lột tiền bạn học

Theo KIỀU CHINH (Cần Thơ Online, NLĐ)



Theo phản ánh của một số phụ huynh với Công an phường An Bình, hơn 1 năm nay, con em của họ bị bạn học cùng trường trấn lột tiền mỗi ngày, nhưng do bị hăm dọa, các em này sợ, không dám báo với gia đình. Mỗi ngày các em phải cống nạp từ 15.000 – 20.000 đồng cho một nhóm do L.T.P.Y (SN 2000), nữ học sinh lớp 8, cầm đầu.Trong số các em bị trấn lột, có em H.T. (đang học lớp 7). Ngày 13-9, sau khi nhận tiền của em T., P.Y. bảo ngày 16-9 phải đưa 70.000 đồng, nếu không thì sẽ có chuyện. Do không có tiền đóng, hoảng sợ, T. nói với người thân và gia đình báo công an.Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an phường An Bình bố trí bắt quả tang P.Y. và đồng bọn đang nhận 70.000 đồng của T. tại trường học. Sau đó, Công an phường mời phụ huynh, học sinh và giáo viên của trường về trụ sở lấy lời khai.Tại Công an phường, P.Y. và 6 học sinh khác trong nhóm (chủ yếu học lớp 7 và 8) thừa nhận có trấn lột tiền khoảng 4 học sinh. Số tiền này Y. và các bạn dùng để ăn uống và tiêu xài cá nhân. Năm 2012, Y. đã từng bị kỷ luật về hành vi xin tiền ở trường, nay lại tiếp tục tái phạm.