Nữ sinh lớp 9 bị bạn chat cưỡng hiếp, có thai

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng vừa ra quyết định khởi tố vụ án “Giao cấu với trẻ em”, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Cảnh (SN 1989) vì đã có hành vi làm nhục một nữ sinh lớp 9.

Theo tài liệu từ cơ quan công an, trước đó, cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng nhận được đơn trình báo của bố mẹ em C. (SN 1996, trú tại phường Đông Khê - Ngô Quyền, đang học lớp 9) tố cáo đối tượng Phạm Văn Cảnh (SN 1989, ở Kế Sơn, Hưng Nhân, Vĩnh Bảo, Hải Phòng, là sinh viên một trường cao đẳng) đã làm nhục em C. tại nhà trọ khiến em C. mang bầu 7 tháng.

Trước đó, đối tượng Phạm Văn Cảnh đã làm quen em C. qua mạng internet. Đến đầu tháng 9/2010, T. là bạn của C. đã trực tiếp giới thiệu em C. với Cảnh. Khi đã quen nhau, 3 người thường rủ nhau đi uống nước và đi chơi.

Chiều ngày 1/10/2010, nảy sinh ý định chiếm đoạt em C., Phạm Văn Cảnh nhắn tin rủ C. đến phòng trọ của bạn mình ở 5/15 cụm 3, phường Đông Khê chơi và nói rằng T. cũng đang ở đó. Nghĩ là chuyến đi chơi bình thường, C. đồng ý cùng Cảnh về phòng trọ.

Tuy nhiên khi C. và Cảnh về đến nơi, bạn của Cảnh dắt xe máy bỏ đi. Ngay sau đó, Cảnh đóng chặt cửa, bật tivi to tiếng, lao vào chiếm đoạt C. mặc cho C. van xin. Sau khi thỏa mãn thú tính, Cảnh coi như không có chuyện gì xảy ra. Về nhà C. im lặng không dám mách với bố mẹ.

Đến đầu 4/2011, mẹ của C. thấy con gái mình có nhiều biểu hiện lạ đã đưa con gái đi kiểm tra và phát hiện C. có thai gần 7 tháng. Đến lúc này C. mới thú nhận với bố mẹ việc mình bị Phạm Văn Cảnh làm nhục tại phòng trọ từ cuối năm 2010. Sau khi sự việc bị phát hiện, Cảnh đã thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, sự việc chưa được giải quyết thì Cảnh đã bỏ trốn. Được biết hiện em C. đã sinh con.

Cơ quan CSĐT Công an quận Ngô Quyền - TP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án “Giao cấu với trẻ em”, khởi tố bị can và ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Phạm Văn Cảnh về xử lý theo quy định pháp luật.

