Nữ sinh 'mất tích' 10 ngày trở về tố cáo kẻ cưỡng dâm

Yêu nhau từ năm lớp 8 và 1 lần “đi quá giới hạn” khiến bé gái L.T.A. (SN 2000, ngụ thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) tiếp tục bị bạn trai đe dọa, cưỡng ép đưa về nhà sống chung.

Ngày 7-12, cả thôn Đông Gia đều nháo nhào với thông tin, con gái của anh Lê Trái (SN 1975, ngụ thôn Đông Gia, xã Đại Minh, huyện Đại Lộc, Quảng Nam) là L.T.A. bỗng nhiên mất tích, không liên lạc được. Liên tục trong 10 ngày, gia đình anh Trái huy động hàng xóm, người thân vào cuộc tìm kiếm nhưng đều vô vọng.

Vợ chồng anh Trái trình bày hoàn cảnh của mình

Sự việc sau đó đã được anh Lê Trái gởi đơn trình báo đến công an xã Đại Minh để hỗ trợ tìm kiếm vì gia đình nghi ngờ cháu L.T.A. bị bắt cóc. Theo anh Lê Trái, con gái anh nói với bà nội là sang nhà bạn để mượn tài liệu nhưng tối hôm đó, cho đến nhiều ngày sau vẫn không thấy về nhà.

Khi gia đình và lượng công an khẩn trương vào cuộc thì chiều ngày 17/12, cháu A. đột ngột trở về nhà sau 10 ngày “mất tích”. Gia đình gặng hỏi, cháu mới khai trong 10 ngày qua, A. đã đến ở cùng người bạn trai có tên là T. (18 tuổi). Đau lòng hơn, qua lời kể, cháu A. đã bị nam thanh niên này tìm mọi cách từ dụ dỗ và dọa nạt để giao cấu nhiều lần.

Theo lời kể của cháu anh L.T.A., trong lúc về nhà nam thanh niên kia sống nhưng ba mẹ thanh niên này không có ý kiến gì, vẫn cho phép cháu ở lại. Chỉ đến khi lên mạng đọc được thông tin mình “mất tích” được đăng tải trên báo, gia đình lo lắng tìm kiếm và đã báo lên chính quyền nên nằng nặc đòi về thì nam thanh niên kia mới “chịu thả” và đưa A. về nhà.

Lo lắng khả năng con gái mình bị xâm hại tình dục, gia đình anh Trái đã làm đơn báo cáo sự việc lên công an huyện Đại Lộc để tiếp tục điều tra, làm rõ.

Đơn trình bày của cháu A.

Và đơn tố cáo của gia đình

Theo tìm hiểu của PV, vợ chồng anh Trái có 5 người con, gia cảnh nghèo khó nên bé gái đầu L.T.A. được gửi cho bà nội (sống ở thôn bên cạnh) nuôi dưỡng từ nhỏ. Khi bước vào năm học lớp 9, cháu A. còn đi phụ bán cà phê cho một quán ở gần nhà.

Theo lời của anh Lê Trái, sau khi con gái mình “mất tích” được một tuần thì sáng ngày 14-12, trong lúc hai vợ chồng không có nhà thì hàng xóm phát hiện một thanh niên đi xe máy chở con mình về nhà lấy quần áo; lấy xong nam thanh niên chở cháu A. đi ngay.

Qua lời khai của cháu A., nhận thấy sự việc vượt quá thẩm quyền, Công an xã Đại Minh đã chuyển toàn bộ hồ sơ cho Công an huyện Đại Lộc thụ lý. Sáng ngày 18/12, anh Lê Trái cũng làm đơn tố cáo và được Công an huyện Đại Lộc mời lên làm việc.

Theo lời khai của cháu A., vào năm học lớp 8, mình được bà nội cho mượn điện thoại để liên lạc với người thân khi cần. Lúc đó, người bạn gái cùng lớp cũng biết số của A. và cho “anh Trình” ở xã Đại Hòa (huyện Đại Lộc, cách xã Đại Minh 15km). Hai bên nhắn tin qua lại và quen thân nhau, nhiều lần chat qua mạng nói chuyện, sau đó nảy sinh tình cảm.

Khi biết A. phụ bán ở quán cà phê, Trình cũng hay tới uống và chờ đến khi A. xong việc để được nói chuyện. Trong 1 lần đưa Ánh đi làm về khuya, cả 2 đã vượt quá giới hạn. Lo sợ chuyện này tiếp diễn, ngày 3/12, A. nhận lương xong và quyết định xin nghỉ bán.

Trưa ngày 7-12, Trình tới quán tìm A. thì không thấy và đến nhà tìm. Thấy A. đi trên đường, Trình chặn lại và kéo lên xe bắt “về nhà anh ở, nếu không sẽ nói hết chuyện của 2 đứa cho ba mẹ biết”. Lo sợ, A. buộc phải đi theo.

Theo lời A. thuật lại, trong 10 ngày sống tại nhà bạn trai, Trình bắt A. ngủ chung và đêm nào cũng ép quan hệ tình dục. Đến ngày thứ 6, ba mẹ của Trình có khuyên A. về đi, nếu ba mẹ và bà nội mắng thì qua đây bác nuôi”, nhưng Trình nhất quyết không chịu để A. đi. Sau đó Trình xin cho A. vào phụ bán quán cà phê ở thị trấn Ái Nghĩa (Đại Lộc).

Ngày 14-12, trên đường chở đi làm, Trình đưa A. về nhà để lấy hết quần áo để qua nhà sống chung. Khi đó, Trình bịt kín mặt, chạy thăm dò trước, thấy nhà Ánh không có ai mới yêu cầu A. xuống xe vào mang đồ đạc cá nhân đi theo.

Đến ngày 17-12, A. không chịu đi bán cà phê nữa, Trình tiếp tục dẫn tới gửi cho chị dâu ở thị trấn Ái Nghĩa để học nghề làm tóc. Tại đây, qua nói chuyện, chị dâu của Trình biết em mình làm chuyện sai trái nên khuyên nhủ đưa A. về, nếu không sẽ mang họa. Sau khi được anh trai, cha mẹ ra sức khuyên can, chiều tối ngày 17-12, Trình mới đồng ý đưa A. về nhà và căn dặn A. không được tiết lộ mọi chuyện.

Theo kết quả điều tra từ Công an huyện Đại Lộc, đối tượng Trình được xác định có tên Nguyễn Văn Trình (18 tuổi, ngụ xã Đại Hòa). Đối tượng không có công ăn việc làm, được gia đình chu cấp tiền ăn tiêu, suốt ngày ở nhà lêu lổng. 1 năm trước, Trình có xin đi làm công nhân nhưng từ khi quen biết với A. thì bỏ làm.

Ngày 18-12, Công an huyện Đại Lộc cho mời Trình lên làm việc, đối chứng với lời khai của cháu A. Trình thừa nhận, có đưa A. về nhà sống chung và đã quan hệ tình dục nhiều lần như A. khai.

Khi hỏi Trình học đến lớp mấy, đối tượng cho biết, đã bỏ học từ năm lớp 6 không thể học tiếp vì nuốt không vào chữ.

Hiện Cơ quan điều tra Công an huyện Đại Lộc đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ việc.

Theo Công Bính (Dân trí)