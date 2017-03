Nữ sinh mất tích bị ép vào nhà nghỉ cưỡng bức

Đơn tố cáo gia đình cháu N. gửi tới cơ quan chức năng

Ngày 6-12, cháu đi ra khỏi nhà, nói với anh trai là đi chép đề cương ở nhà bạn. Tối đó, cháu không về, gia đình tìm kiếm khắp nơi nhưng không nhận được thông tin. Sáng ngày 7-12, lo lắng con gái bị bắt cóc, gia đình đã làm đơn trình báo lên Công an xã Đại Minh. Nhưng đã nhiều đêm qua đi, gia đình cháu N. càng ngày càng rơi vào tuyệt vọng. “Ngày nào cũng vậy, chồng tôi cứ cầm tấm hình của con gái và chạy khắp nơi để tìm con, tôi cũng vậy nhưng cả chục ngày vẫn chưa tìm được!”, bà mẹ khóc nức nở nói. Mẹ cháu qua tìm hiểu thì nhận được những thông tin mơ hồ, không rõ ràng. “Đây là lần đầu tiên cháu đi nhiều ngày như vậy, cháu vốn là đứa rất ngoan ngoãn. Con bé hiền lắm, học cũng khá nhưng có cái tính hơi khờ nên tôi sợ cháu nó bị thanh niên này dụ dỗ, bắt đi. Vài ngày trước khi đi mất tôi và mẹ nó vẫn liên lạc được với số máy của cháu nhưng không thấy bắt máy. Đến mấy hôm nay gọi điện lại thì không được nữa!” - bố cháu N. cho biết.Ông Đỗ Anh Khoa, Phó trưởng Công an xã Đại Minh xác nhận thông tin việc cháu Lê Thị N. mất tích nhiều ngày qua tại địa phương là sự thật. Lực lượng công an và chính quyền đã cật lực tìm kiếm cháu bé mọi nơi vì đặt ra giả thuyết trong trường hợp xấu nhất, cháu bị bắt cóc, nhưng cũng chưa có kết quả gì.Trong khi cả gia đình đang lo lắng tìm con thì ngày 17-12-2014 cháu N. bỗng trở về nhà. Trong thâm tâm, sau bao ngày bỏ công sức, tiền của đi tìm con mà vẫn vô vọng, mẹ cháu đã nghĩ đến tình huống xấu, rằng con gái bà đã bị kẻ xấu bắt cóc, hãm hại hoặc bán sang Trung Quốc hay bị đưa vào “động” nào đó. Khi gia đình gặng hỏi, cháu kể lại vào ngày 6-12-2014 bị đối tượng tên Tình (18 tuổi, trú xã Đại Hòa, Đại Lộc) ép lên xe máy dọa nếu không chấp thuận sẽ giết cả nhà. Sau đó, Tình chở cháu xuống nhà mình ở Đại Hòa và nhiều lần có hành vi giao cấu với cháu. Cháu N. nghe thông tin gia đình đã báo cho công an việc mình mất tích, đã yêu cầu Tình chở về nhưng bị từ chối. Sau nhiều lần “xin phép”, Tình mới đồng ý chở N. về nhà.Trước sự việc đau lòng trên, 18-12-2014, gia đình đã đưa cháu đến Công an xã Đại Minh trình báo sự việc. Ông Lê Quang Thu, Trưởng Công an xã Đại Minh cho biết: “Hiện Công an xã đã tiếp nhận đơn tố cáo của gia đình cháu N. Nhận thấy đây là vụ việc phức tạp nên chúng tôi đã hoàn tất hồ sơ chuyển Công an huyện Đại Lộc điều tra, làm rõ.

(Tên nạn nhân đã được thay đổi)