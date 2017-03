Nữ sinh rủ người yêu đi cướp

Lê Thị Kim Dung, sinh viên một trường dạy nghề, có khuôn mặt xinh xắn, vóc dáng mảnh mai. Nhìn Dung ít ai ngờ rằng cô chính là thủ phạm của một vụ cướp tài sản táo tợn ra tại thành phố Vinh. Không chỉ tham gia, Dung còn là người lập ra kế hoạch rồi kéo cả người yêu, một sinh viên một trường cao đẳng vào cuộc.

Theo hồ sơ vụ án, khoảng 23h30 ngày 7/9, khách và nhân viên của khách sạn Hoa Phượng Đỏ, bị tiếng kêu cứu phát ra từ một phòng trên tầng 2 đánh thức. Ngay lúc đó, nhân viên lễ tân đã điện báo công an thành phố Vinh.

Khi cảnh sát ập vào phòng 206, trong phòng chỉ còn một người đàn ông trung niên cùng một cô gái. Cô gái định bỏ trốn nhưng không thoát, được xác định là Lê Thị Kim Dung (20 tuổi, Nam Đàn, Nghệ An), sinh viên cao đẳng dạy nghề. Dung khai cùng người yêu là Nguyễn Mạnh Hùng (20 tuổi, ở thành phố Vinh, sinh viên) khống chế nạn nhân để cướp. Hùng đã tẩu thoát còn bạn gái bị bắt giữ.

Dung và Hùng. Ảnh: Cảnh sát toàn cầu.

Tại khu nhà tạm giam Dung trải lòng về số phận mình. Cô gái này sinh trong gia đình không mấy hạnh phúc, mẹ đi xuất khẩu lao động tại Nga, bố bỏ vào Hà Tĩnh sinh sống. Dung sống từ bé cùng bà ngoại đã già yếu ở Nam Đàn. Hoàn cảnh gia đình không làm cô nản chí, tốt nghiệp cấp 3, Dung thi đỗ cao đẳng. Những tưởng cô là tấm gương vượt khó vươn lên, nào ngờ, do thiếu sự quan tâm giáo dục của bố mẹ, cuộc sống nơi phồn hoa đô hội lại quá nhiều cám dỗ với một cô gái mới từ nông thôn ra. Thiếu bản lĩnh, cô đã mặc thân mình lao vào chốn ăn chơi, bỏ bê chuyện học hành.

Cách đây chừng một năm, Dung tình cờ quen ông Phụng (doanh nhân ở TP HCM). Quá trình quen biết, nhận thấy cô sinh viên này có ý vòi vĩnh tiền của mình nên ông Phụng đã cắt đứt liên lạc. Hôm gây án, biết ông Phụng ra Vinh công tác, Dung liên lạc nhưng tiếp tục bị từ chối. Biết ông này có điện thoại iPhone và nhiều tiền, Dung lên kế hoạch cướp tài sản.

Ông Phụng ngoài quen Dung, còn biết một nữ sinh khác. Dung đã mua một chiếc sim, lắp vào điện thoại và mạo danh cô gái ông Phụng quen. Ông Phụng đã cho biết địa chỉ khách sạn, số phòng. Sau khi biết nơi ở, cô tiếp tục liên lạc và chủ động hẹn gặp ông theo dự định.

Trước hôm gây án vài ngày, Dung tìm mua dùi cui điện, nhưng cho rằng thứ "đồ" này chưa đủ mạnh nên thôi. Hôm sau cô quay lại chợ mua con dao dài 30cm, sợi dây dù cùng cuộn băng dính bản to, 2 chiếc khẩu trang. Dung còn xé những trang vở A4 rồi đem vò lại với ý định sau khi trói ông Th. xong sẽ nhét số giấy đó vào miệng để ông khỏi kêu cứu. Xong xuôi cô cho tất cả vào chiếc ba lô rồi gọi điện thoại cho người yêu cùng tham gia.

Hùng cũng thủ sẵn một con dao, mang theo người. Khi đến khách sạn, cả hai thuê một phòng trên tầng 5. Cả hai thống nhất nhanh, Dung đến gõ cửa, Hùng từ phía sau khống chế, dùng dây dù trói nạn nhân và nhét giấy vào mồm ông Phụng. Trường hợp nếu nạn nhân phản ứng mạnh, Hùng sẽ dùng dao "xử" luôn để bịt đầu mối.

Khi mở cửa phòng, chưa kịp phản ứng, ông Phụng bị Hùng khống chế. Nạn nhân chống cự và kêu cứu. Dung bị bắt, hai ngày sau Hùng cũng lên cơ quan công an đầu thú. Công an thành phố Vinh đang hoàn tất thủ tục để khởi tố vụ án, bị can đối với Lê Thị Kim Dung và Nguyễn Mạnh Hùng về hành vi cướp tài sản.

Cánh cửa giảng đường đã khép lại đối với cặp tình nhân sinh viên này và họ phải trả giá cho những hành vi của mình đằng sau cánh cửa nhà tù.

Theo Cảnh sát toàn cầu, VNE

* Tên nạn nhân đã thay đổi