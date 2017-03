Nữ sinh sư phạm nhảy cầu Bến Thủy tự vẫn

Trưa nay (27/3), một số người tham gia giao thông qua cầu Bến Thủy (TP Vinh, Nghệ An) trông thấy một nữ sinh đi dọc lan can cầu rồi bất ngờ leo qua lan can, nhảy xuống sông.





Người tham gia giao thông hiếu kỳ đứng xem vụ việc



Sự việc xảy ra quá nhanh nên không ai kịp ứng cứu. Danh tính nạn nhân được xác định là em N.T.T., (trú xã Thạch Việt, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh). Gia đình em T. đã thuê đội thợ lặn cùng 4 chiếc thuyền tiến hành thả lưới tìm kiếm thi thể nạn nhân.



Được biết, em T. đang là sinh viên năm cuối ngành Sư phạm mầm non của trường Đại Học Hà Tĩnh. Hôm qua T. vẫn đến lớp bình thường, sáng nay các bạn không thấy em lên lớp, đến gần trưa thì nhận được hung tin em tự vẫn ở cầu Bến Thủy.







Đến 16h, đội thợ lặn vẫn đang tích cực tìm kiếm nạn nhân



Vụ việc xảy ra khiến nhiều người dân cũng như người đi đường hiếu kỳ dừng xe trên cầu Bến Thủy khiến giao thông đi lại khó khăn. Đến 16h cùng ngày, đội tìm kiếm vẫn chưa tìm thấy thi thể nạn nhân.



Nguyên nhân dẫn tới hành động dại dột của nữ sinh này vẫn chưa được làm rõ.



Theo Doãn Hòa (DT)

