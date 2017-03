Nữ sinh tổ chức lừa người sang Trung Quốc bán dâm

Đại tá Vũ Trường Giang, phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 3 bị can gồm: Nguyễn Quỳnh Hương (SN 1987, thường trú tại phường Minh Khai, TP. Hà Giang - hiện đang là sinh viên đại học hệ tại chức tại Trường Trung cấp Kinh tế Kỹ thuật tỉnh Hà Giang), Đặng Thị Mai Anh (SN 1997, trú tại TP. Hà Giang) và Nguyễn Thị Toàn (SN 1969, trú tại huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang) phạm tội mua bán người, mua bán trẻ em và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.







Hai đối tượng Nguyễn Quỳnh Hương (bên trái) và Đặng Thị Mai Anh



Theo Trí Thức Trẻ

Theo đó, vào khoảng tháng 2/2013, đối tượng Nguyễn Quỳnh Hương đi sang huyện Ma Ly Pho (Trung Quốc) - nơi nữ sinh này từng có hoạt động bán dâm tại một nhà nghỉ tại đây. Trong quá trình đi lại ở Trung Quốc, Hương có quen và yêu một thanh niên người bản địa tên là Trần Thạch Đan.Nhưng do công việc làm ăn của Trần Thạch Đan bị thua lỗ và nợ nần chồng chất nên Đan đã liên hệ với người quản lý khách sạn Minh Huyền tên là Sở Liu ở TP. Quảng Đông (Trung Quốc) để đưa gái vào đây bán dâm rồi chia chác lợi nhuận với nhau.Để thực hiện kế hoạch này, Trần Thạch Đan đã bàn với Nguyễn Quỳnh Hương về Việt Nam tìm gái trẻ, xinh đưa sang Trung Quốc tổ chức bán dâm lấy tiền.Nghe người yêu nói “bùi tai”, đầu tháng 5/2013, Hương đã về Việt Nam và đến các trường THPT trên địa bàn TP. Hà Giang tìm kiếm “con mồi” rồi nói lừa là sang Trung Quốc bán hàng với mức thu nhập từ 30 - 40 triệu đồng/tháng.Trong quá trình tìm kiếm, Hương đã làm quen với Đặng Thị Mai Anh rồi đặt vấn đề cùng đi tìm kiếm các em học sinh trẻ, đẹp đưa sang Trung Quốc bán dâm. Cứ sau mỗi lần dắt mối thành công, Hương sẽ trả công cho Mai Anh từ 1,5 - 2 triệu đồng/người.Lóa mắt trước đồng tiền dễ dàng kiếm được, Đặng Thị Mai Anh đã dụ dỗ cháu Đinh Thị H (SN 1996) là học sinh một trường THPT trên địa bàn ở thành phố Hà Giang qua bên kia biên giới để bán dâm.Ngày 19/5/2013, Mai Anh tiếp tục “gửi” cho Hương thêm em Hoàng Thị X (SN 1997) là học sinh THPT cũng nằm trên địa bàn TP. Hà Giang sang bên Trung Quốc.Đến ngày 23/5/2013, Mai Anh đưa thêm 4 người là phụ nữ, trẻ em và đưa lên cửa khẩu quốc gia Thanh Thủy (Hà Giang) giao cho Hương nhưng do không làm được thủ tục thông quan nên dừng lại.Khoảng 2h30, ngày 31/5/2013, theo sự bàn bạc từ trước, Hương giao cho một người phụ nữ (chưa rõ tên) thường trú tại huyện Sông Lô, tỉnh Vĩnh Phúc (hiện đang tổ chức hoạt động mại dâm ở huyện Ma Ly Pho để đưa 4 phụ nữ, trẻ em này sang Trung Quốc.Đến khu vực biên giới Việt - Trung thì bị lực lượng trinh sát Phòng Cảnh sát Điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45), Công an tỉnh Hà Giang và Bộ đội Biên phòng Hà Giang bắt quả tang, lập biên bản vi phạm hành chính về lĩnh vực quản lý và bảo vệ biên giới.Qua quá trình thu thập chứng cứ, đấu tranh khai thác, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Giang đã ra lệnh bắt khẩn cấp và ra quyết định tạm giữ các đối tượng trên về hành vi mua bán người, mua bán trẻ em và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép. Đồng thời, giải cứu thành công 5 phụ nữ, trẻ em bị đưa ra nước ngoài bán dâm.Đối tượng Nguyễn Thị Toàn cũng là một thành viên tích cực cùng Nguyễn Quỳnh Hương và Đặng Thị Mai An trong đường dây đưa người đi mua bán người, mua bán trẻ em và tổ chức người khác trốn đi nước ngoài trái phép.Hiện cơ quan Công an tỉnh Hà Giang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án và phối hợp với các cơ quan chức năng khẩn trương giải cứu các nạn nhân bị lừa đi bán dâm vẫn đang lưu lạc ở Trung Quốc.