Nữ sinh trường y tử nạn trên đường thăm bạn trai

Chiều cùng ngày, người thân của Hàn Thanh Thủy – nạn nhân bị chết do tai nạn giao thông trước đó đã đưa xác nạn nhân về quê ở TP Đà Nẵng chôn cất.



Trước đó, lúc 9h cùng ngày, tại đoạn km 1032+200 Quốc lộ 1A, thuộc thôn Nam Bình – xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi, ô tô biển số 77H-8577 do Nguyễn Thanh Vũ (28 tuổi, ngụ thị trấn Bồng Sơn, huyện Hoài Nhơn, tỉnh Bình Định) lưu thông theo hướng Bắc- Nam đã va vào xe máy biển số 43F1-01104 do nữ sinh viên trường y tên Hàn Thanh Thủy điều khiển lưu thông cùng chiều.



Vụ tai nạn làm nữ sinh Hàn Thanh Thủy chết thảm.



