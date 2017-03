Nữ sinh viên bán dâm giá 1 triệu đồng

Ngày 5-10, Công an tỉnh Bạc Liêu chuyển hồ sơ cho Công an TP Bạc Liêu điều tra theo thẩm quyền vụ bán dâm liên quan đến sinh viên xảy ra tại nhà trọ Tài Phát ở phường 5, TP Bạc Liêu. Nghi can Trương Thị Hoa (34 tuổi, nhân viên nhà trọ) bị khởi tố về hành vi Môi giới mại dâm.



Theo cơ quan điều tra, hơn 10 ngày trước trinh sát ập vào nhà trọ phát hiện hai đôi nam nữ đang mua bán dâm. Một trong hai cô gái khai tên giả là Nguyễn Thị Thúy nhưng qua xác minh nhà chức trách xác định đây là sinh viên 20 tuổi, đang học tại TP Bạc Liêu.



Nữ sinh khai Hoa là người môi giới để cô và bạn bán dâm. Mỗi lần “mây mưa” với khách làng chơi, nữ sinh viên ra giá 1 triệu đồng và đây là lần thứ bảy "giao dịch".





Theo VNE