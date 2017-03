Nữ sinh viên mất tích đã được tìm thấy

Trao đổi qua điện thoại, anh Bá Châu cho biết, gia đình đã tìm thấy My trên đường sát vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thạnh) lúc khoảng 20 giờ 30 tối ngày 22-3. Ngay sau đó, vì quá vui mừng và gia đình ở quê đang quá lo lắng nên anh đã bắt xe khách đưa Diễm My về quê lúc 23 giờ 30 cùng ngày.

Trước đó, thông tin từ phía gia đình cho biết, Diễm My đang học năm cuối tại trường Cao đẳng Bách Việt (chi nhánh ở quận Gò Vấp, TP.HCM). Sáng 19-3, sau khi lên trường nhận giấy báo thực tập, Diễm My đã mất liên lạc với gia đình. Ngay sau đó, những người thân của My đã báo với công an phường 6 (Gò Vấp, nơi My học), phường 7 (Phú Nhuận, nơi My tạm trú cùng người anh trai cả) và công an Quận Gò Vấp. Mọi người cũng đã tản ra khắp nơi trong TP để tìm kiếm em. Bạn bè và gia đình cũng đăng thông tin và kêu gọi chia sẻ tìm kiếm trên mạng xã hội, báo đài, in tờ rơi tìm người mất tích khắp các con đường gần trường và những nơi My có thể đi đến.

Phía phòng Công tác sinh viên Trường CĐ Bách Việt cũng xác nhận có sinh viên Nguyễn Thị Diễm My (22 tuổi, quê Phú Yên, là sinh viên khóa 6 của trường) đã mất tích cách đây ba ngày và phối hợp với công an để tìm kiếm.

Nói về quá trình tìm kiếm em gái, anh Bá Châu cho biết, sau mấy ngày đăng thông tin tìm kiếm em gái, tối ngày 22-3, có một người lạ gọi điện báo là có nhìn thấy một người có các đặc điểm về quần áo, vòng tay, dáng người….giống như Diễm My trong ảnh tìm kiếm và đang ngồi bên đường gần vòng xoay Hàng Xanh. Ngay lập tức, gia đình đến nơi người này báo và nhận diện đúng là My.

“Khi có người báo thông tin, dù không biết đúng hay sai nhưng gia mình mừng lắm vì chỉ cần có một đầu mối nhỏ là còn hi vọng. Khi đó, My đang ngồi gần quán nước, trong tình trạng ủ rũ, tinh thần hoảng loạn, thiếu bình tĩnh. Gia đình hỏi nhưng bé sợ và không nói được câu nào, không nhớ được tên đường hoặc làm sao đi đến đường đó. Mừng và rối quá nên mình chỉ kịp báo lại với công an quận là đã tìm thấy My và đón xe để đưa em về quê nghỉ ngơi và cho gia đình yên tâm. Mình cũng không kịp hỏi chuyện những người xung quanh để tìm hiểu xem vì sao My ngồi ở đó nữa. Từ tối qua tới giờ My không ăn uống được gì cả, không nói gì hết, chỉ sợ thôi. Vì thế, gia đình chưa cho bé nói chuyện với công an hay ai khác cả” – anh Châu xúc động kể.

Về nguyên nhân vì sao My mất tích thì gia đình chờ tâm lý bé ổn định, bình tĩnh nhớ lại mọi chuyện rồi sẽ cho bé nói chuyện với công an. Phía công an sẽ tìm hiểu, điều tra và có kết luận chính xác để cung cấp cho báo chí và người dân để nâng cao cảnh giác.



Sinh viên Lê Thị Hà Phương. Ảnh: Gia đình cung cấp

Riêng về trường hợp của sinh viên Lê Thị Hà Phương (sinh năm 1993, SV năm cuối trường ĐH Kinh Tế TP.HCM) mất tích khi đang trên đường đi thực tập từ KTX ĐH Kinh tế (43 -45 Nguyễn Chí Thanh, P9, Q5) đến Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình (số 5, đại lộ Xuyên Á, Dĩ An, Bình Dương) nhưng đến nay đã hơn 10 ngày vẫn không thấy về. Phía công an Quận 5, nhà trường, gia đình và các tổ chức đoàn hội, bạn bè của Phương vẫn đang tích cực tìm kiếm tại tất cả các nơi ở Bình Dương cũng như TP.HCM nhưng hiện chưa có thông tin gì mới.