Nữ sinh viên mất tích về tới nhà chỉ ở trong phòng, không tiếp xúc với ai

Rất đồng bà con, hàng xóm đến chúc mừng gia đình ông An vì đã tìm thấy con. Trong khi đó tinh thần của My hiện vẫn chưa ổn định, chưa thể tiếp xúc ngay với người trong họ hàng.

Theo lời anh Châu kể lại, sau 4 ngày tìm kiếm gần như tuyệt vọng, gần 21 giờ ngày 22-3, anh nhận được điện thoại của một người đàn ông báo tin đang thấy Diễm My ngồi 1 mình tại một quán nước nhỏ ở vòng xoay Hàng Xanh (quận Bình Thanh, TP HCM). Anh Châu lập tức chạy xe đến và nhận ra ngay em mình. “My trông rất hốc hác, ủ rũ, tinh thần không được ổn định, không biết cả đường để về nhà, vì sao đến được đây. Hỏi gì em cũng không nói. Nhận ra tôi, My chỉ biết chạy đến ôm tôi mà khóc. Rồi cả 2 anh em cùng khóc”- anh Châu kể.

Anh Châu gửi lời cảm ơn đến cộng đồng báo mạng đã chia sẻ, thông tin nhanh về sự việc em gái mất tích. “Nhờ đó đã ngăn chặn kịp thời những tình huống xấu xảy ra. Người báo tin cho chúng tôi đã tìm thấy em My cũng nhờ đọc báo mạng mà nhận diện được”- anh Châu nói.

Ông Nguyễn Bá An cho hay suốt 4 ngày tìm kiếm Diễm My là thời gian nặng nề và kéo dài nhất trong đời ông. “Cứ mỗi ngày trôi qua lại mất dần niềm hy vọng. Trong khi đó mẹ của My (bà Nguyễn Thị Lanh) vì lo cho con mà đổ bệnh, bỏ ăn, ngất xỉu suốt. Nên khi tìm được My, cha con vội vàng khăn gói về quê”- ông An cho nói.

Cũng theo người cha khắc khổ này, ngay sau khi thấy con trở về, bà Lanh đã tỉnh lại. “Gia đình bàn tính sẽ không để My vào lại TP HCM để học tiếp vì lo không biết có chuyện gì sẽ xảy ra nữa”- ông An nói thêm.





Những người thân vui vì tìm được My nhưng vẫn còn lo lắng cho sức khỏe của em.

Hiện anh Châu đã liên lạc nhờ công an và cộng đồng mạng dừng các cuộc tìm kiếm vì đã tìm thấy My. Tuy nhiên, nguyên nhân My mất tích vẫn còn bí ẩn. “My là người kín tiếng. Gặp cú sốc này, tinh thần em chưa lấy lại bình tĩnh nên gia đình cũng không gặng hỏi. Phải đợi mấy ngày nữa may ra My bình tĩnh mới biết được”- anh Châu cho hay.



My là con út trong gia đình, ở cùng với anh cả là Nguyễn Bá Giang (quận Phú Nhuận, TP HCM) để học.

Trước đó, sáng 19-3, My báo với anh lên trường tìm hiểu về lịch thực tập nhưng không thấy về. Gia đình điện thoại vào máy của My thì không liên lạc được. Gia đình thông báo đến trường Cao đẳng Bách Việt và công an phường 6, quận Gò Vấp (nơi trường đặt cơ sở) và công an quân Phú Nhuận để tổ chức tìm kiếm nhưng vẫn không tìm thấy. Trong những ngày tìm kiếm, gia đình nhận được 2 cuộc điện thoại từ số máy của My nhưng vừa bắt máy thì điện thoại của My cũng vội tắt nên càng lo lắng.