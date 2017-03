Nữ sinh viên tố bị phụ xe buýt đuổi đánh

Theo đơn trình bày của chị Nguyễn Thị Hiền (22 tuổi), quê ở xã Minh Sơn, huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Vào khoảng 9h30 phút, ngày 6/11, chị Hiền lên xe buýt mang biển kiểm soát 36M - 0076, tuyến số 17 của Công ty TNHH Hoa Dũng, tại phố Bà Triệu, thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn.

Chị Hiền lên xe buýt mang theo một túi xách cá nhân, kèm một bao gạo. Sau khi được phụ xe Lê Sỹ Tuấn hỏi tiền, chị Hiền đã đưa tờ tiền mệnh giá 50.000đ. Nhân viên này trả lại 20.000đ và nói chưa có tiền lẻ nên lát sau sẽ đưa lại tếp. Theo giá quy định trên vé của Công ty TNHH Hoa Dũng thì tuyến từ thị trấn Giắt, huyện Triệu Sơn về thành phố Thanh Hóa là 13.000đ.

Sau khi xe đi được một đoạn dài, nhân viên này đưa lại tiếp cho chị Hiền 2.000đ. Thấy vậy, chị Hiền liền thắc mắc tại sao lại chỉ trả lại có 22.000đ, thu những 28.000đ. Người phụ xe trả lời: không đi thì xuống.

Chị Hiền đồng ý xuống xe nhưng yêu cầu nhân viên thu vé trả lại tiền. Nhưng nhân viên bán vé không cho xuống và cũng không trả lại tiền. Sau một hồi lời qua tiếng lại, nhân viên này nói: “Mày không đi được xe tao đâu, cho mày xuống”. Chị Hiền trả vé xe lại và yêu cầu nhân viên này đưa lại tiền, nhân viên bán vé lấy 15.000đ đưa lại. Chị Hiền yêu cầu phải trả đủ 28.000 đồng nhưng người phụ xe này nói vé đã xé rồi vẫn phải tính tiền.

Sau đó, nhân viên tên Tuấn liền kéo túi hành lý của chị Hiền xuống đất và mở cửa kéo chị Hiền xuống. Theo phản xạ khi bị ngã, chị Hiền quơ tay và cầm trúng túi áo nhân viên thu vé làm túi áo anh này bị rách. Ngay lập tức, người này lớn tiếng chửi mắng rồi lao vào đánh chị Hiền.

Quá hoảng sợ, chị Hiền bỏ chạy ra phía sau đuôi xe buýt nhưng nhân viên này vẫn đuổi theo và đánh vào gáy bên phải. Phụ xe này sau đó còn cầm mấy tờ tiền vứt xuống đất và bảo: “Tiền của mày đấy, nhặt đi con”.

Một số người dân xung quanh khu vực thấy vậy giúp chị Hiền liên lạc vào số điện thoại đường dây nóng của công ty TNHH Hoa Dũng nhưng không được. Tiếp đó, chị Hiền được người dân giúp đỡ đưa lên trụ sở Công an huyện Triệu Sơn trình báo sự việc. Tại đây, chị Hiền được cán bộ Công an huyện Triệu Sơn giúp đỡ cử người đưa vào Trạm xá khám chấn thương, tiêm thuốc giảm đau và được cán bộ Công an huyện giúp lên xe để kịp đi học (chị Hiền đang là sinh viên năm thứ tư trường Đại học y dược Thái Nguyên).

Trước sự việc trên, phóng viên đã tìm gặp ông Hoàng Mạnh Dũng, Giám đốc công ty TNHH Hoa Dũng để tìm hiểu sự việc. Ông Dũng thừa nhận “Vì cô bé (chị Hiền - PV) đi xe không đúng tuyến, phụ xe đã cho hành lý vào cốp xe. Vì bỏ hành lý vào cốp thì phải có tiền bốc, còn công ty không thu vé hành lý”.

Chị Hiền trình bày sự việc với PV

“Theo quy định của công ty là không cho phép chở hàng hóa trên xe, còn bán vé sai đến đâu thì chúng tôi xử đến đó”, ông Dũng khẳng định. Tuy nhiên ông Dũng cũng tỏ ra không thoải mái: “Sao nhân viên và lái xe của tôi bị đánh sứt đầu mẻ trán thì các anh không thấy đâu?”.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc trên.

Theo Duy Tuyên (Dân trí)