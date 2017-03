Nữ tài xế taxi bị cướp tài sản, đẩy khỏi xe

Chiều 26/6, Công an huyện Củ Chi cho biết, Đội CSĐT điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện này đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố, điều tra, truy bắt nhóm nghi phạm gây ra vụ khống chế nữ tài xế taxi, thực hiện vụ cướp táo tợn.

Theo điều tra ban đầu, rạng sáng 24/6, chị Nguyễn Thị Hồng T. (36 tuổi, tài xế xe taxi), được 2 thanh niên thuê chở từ quận Tân Bình về huyện Củ Chi. Khi đến địa bàn ấp Trại Đèn, xã Phước Hiệp (Củ Chi) các đối tượng này dùng dao khống chế cướp 1,8 triệu đồng, 2 điện thoại di động.

Nghiêm trọng hơn, khi lấy hết tài sản của “con mồi”, bọn chúng còn đẩy chị T. khỏi xe rồi tự lái chiếc taxi bỏ trốn. Nhận được tin báo, Công an xã Phước Hiệp truy đuổi đến địa bàn xã Tân An Hội thì phát hiện xe taxi của chị Thủy đậu ở lề đường. Hiện vụ án đang được mở rộng điều tra.

Việc các tài xế taxi rơi vào tròng của bọn cướp không phải hiếm thấy, trước đó, anh Nguyễn Khắc D. (27 tuổi, ngụ Bình Dương, tài xế taxi hãng Mai Linh), đang chờ khách trước cổng Công viên Lê Thị Riêng (đường CMT8, phường 15, quận 10) thì xuất hiện một thanh niên ăn mặc lịch sự đến hỏi giá cước taxi về huyện Giồng Trôm (tỉnh Bến Tre).

Sau khi gọi về tổng đài, anh D. thông báo cho vị khách biết mức giá về địa điểm trên là 1,3 triệu đồng bao gồm cả phí đi đường. Sau vài phút lưỡng lự, người này dẫn thêm 2 thanh niên cùng lên xe.

Khi chiếc taxi chạy tới khu vực ấp Hồ Sen, xã Bình Thành, huyện Giồng Trôm, những người này nói anh D. dừng xe tại một căn nhà có ánh điện sáng. Vừa đạp thắng và cho xe tấp vào lề đường, anh D. bị một tên ngồi sau ghì chặt cổ vào ghế, 2 đối tượng còn lại dùng dao khống chế buộc tài xế taxi đưa hết tài sản trong người.

Thấy bọn cướp khá hung hãn, anh D. năn nỉ “tha mạng” và móc 1,7 triệu đồng, điện thoại đưa cho 3 tên cướp. Lợi dụng thời điểm một đối tượng cầm dao mất cảnh giác, anh Dũng đã bung cửa xe bỏ chạy ra ngoài, hô hoán, cầu cứu. Ngay lập tức, người dân nơi đây ùa ra, cầm đèn pin gậy, hung khí hỗ trợ anh D. truy đuổi bọn cướp.

Nhận tin báo công an xã Bình Thành đã đến hiện trường, triển khai lực lượng vây bắt 3 nghi can cướp tài sản. Khoảng 1 giờ sau, cả 3 đối tượng đã bị bắt gọn khi đang lẩn trốn tại các bụi cây ven đường và nhà dân. Bước đầu, danh tính của 3 tên này được xác định gồm: Trần Minh Sang (17 tuổi, ngụ huyện Ba Tri, tỉnh Bến Tre), Nguyễn Thanh Tuấn (18 tuổi, quê Sóc Trăng) và Lưu Minh Hiếu (17 tuổi, quê An Giang).

Theo Trung Kiên (Dân trí)