Nữ tài xế taxi và... yêu râu xanh

“Em đi khách sạn với anh đi. Em thích bao nhiêu tiền thì anh cho nha người đẹp?” - gã khách vừa ngồi lên taxi đã dụ dỗ nữ tài xế 25 tuổi Nguyễn Thị Huyền Anh, hãng Taxi Bình Dương. Thấy Huyền Anh không nói gì, người đàn ông choàng tay ôm cô nàng. Kinh hãi trước sự liều lĩnh của gã khách, Huyền Anh chở thẳng gã vào trụ sở Công an thị trấn Mỹ Phước (huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương).



Bị sờ mó khi đang lái xe

Võ Thị Nga (30 tuổi), nữ tài xế “hoa khôi” của hãng taxi Bình Dương, cho biết đến giờ vẫn còn rùng mình với gã khách nước ngoài nhiễm máu “dê”. “Ông khách đó bước lên xe, em đã đề phòng vì người ổng nồng nặc mùi bia rượu, hàng ghế sau ổng không ngồi mà lại đòi ngồi ghế trước. Xe vừa lăn bánh ổng đã ngả người về phía em, lấy tay sờ đùi em” - Nga kể. Trước tình thế đó, nữ tài xế xinh đẹp lườm mắt và nói một câu bằng tiếng Anh yêu cầu khách giữ lịch sự. Tuy nhiên, gã vẫn lì lợm. Nga cố chịu đựng rồi cho xe phóng nhanh, đảo vô lăng liên hồi để cảnh cáo “yêu râu xanh”. Khi xe chạy đến gần vòng xoay khu vực trung tâm TP Thủ Dầu Một, Nga cài số thấp, rồ máy phóng nhanh rồi đột ngột đạp thắng cho gã khách đập đầu vào thành xe. Trong lúc gã còn hoảng loạn, cô nàng nhanh chóng mở cửa xe tống gã xuống đường. Do ở chỗ đông người, gã lủi thủi bỏ đi trong im lặng.

Nếu gặp những gã khách “dê” có thêm máu côn đồ thì nữ tài xế dễ sứt đầu mẻ trán. Nguyễn Thị Huyền Anh cho biết đã từng bầm mắt vì chống cự “yêu râu xanh”. Trò chuyện với chúng tôi, Huyền Anh bực dọc nói: “Gã đó là thanh niên, nhìn khuôn mặt là biết dân lầy chứ không phải dân lành. Gã xỉn. Ngồi lên xe một lúc thì gã khen em đẹp rồi dùng lời lẽ tán tỉnh, rủ rê em đủ kiểu”. Trước người khách nói năng không chừng mực, Huyền Anh không buồn đáp chuyện. Nàng lái thật nhanh để kết thúc cuốc xe. Sau một hồi huyên thuyên, gã khách bực mình quát: “Cô khinh tôi hả!”. Nói xong gã nhào lại ôm Huyền Anh, sờ mó khắp người bất chấp xe đang lao trên đường. Hoảng quá, nữ tài xế đạp thắng, hất gã “yêu râu xanh” sang một bên rồi mở cửa xe yêu cầu gã xuống. Sàm sỡ không được gã quơ tay đánh mạnh vào mắt người đẹp. “Anh biết không, con mắt em bầm tím, một tuần sau vết bầm mới tan đó” - Huyền Anh nói như muốn khóc.

“Cưỡng đoạt” trong nhà nghỉ

Chúng tôi hẹn gặp Huyền Anh để phỏng vấn trong một quán ăn nằm bên sông Sài Gòn. Đường rất nhỏ, gập ghềnh, hai bên cỏ um tùm. Vừa lái, Huyền Anh vừa nói: “Em chạy xe tháng nào cũng cố kiếm cho đủ 22 triệu đồng mới đủ trang trải khoản này khoản kia. Khách nào yêu cầu đi đường xa, đường khó em cũng đi”. Cách đây không lâu, một lần chở khách đi Vũng Tàu, Huyền Anh đã phải u đầu vì vật lộn với một “yêu râu xanh”. Số là gã này làm nghề lái xe tải. Do đã “me” Huyền Anh từ trước, gã điện thoại đề nghị “bao xe” đi Vũng Tàu gặp bạn, hôm sau chở về lại. Đường đi xa nên nữ tài xế 25 tuổi này buộc lòng phải ở lại Vũng Tàu. Gã khách lịch sự thuê 2 phòng trong khách sạn cho 2 người. Tuy nhiên, đêm đến, Huyền Anh đang đi ngoài hành lang thì bị gã lùa vào phòng. “Anh thích em. Đêm nay ngủ với anh đi” - gã vừa ôm giữ Huyền Anh vừa thở hổn hển nói vào tai nàng. Huyền Anh kể: “Em may mắn tháo tay hắn thoát ra được nhưng do hoảng quá em tông đầu vào cửa khách sạn, nổi một cục u, người choáng váng”.

Tài xế Võ Thị Nga cũng từng bị “khủng bố” bởi kẻ biến thái tại khách sạn. Gã đó là một người trong tốp thuê cô chở đi Vũng Tàu. Cô được tốp khách thuê riêng một phòng để nghỉ lại. Đến tối, cô đi ăn và gửi chìa khóa phòng lại cho tiếp tân. Ăn tối xong Nga về lại phòng, vừa mở cửa đã thấy gã nằm “phơi hàng” chờ đón! Phát hoảng, Nga chạy thẳng xuống ô tô chốt cửa lại ngủ.

Lột nội y ngay trên xe

Phải phơi ngực trần trước mặt mặt 3 gã đàn ông là cảnh tượng mà nữ tài xế taxi Vinasun Trịnh Ngân Oanh (39 tuổi) phải nếm trải. Ba gã này hiện đang bị Công an huyện Bến Cát, tỉnh Bình Dương truy xét. Theo lời kể của chị Oanh, khoảng 18 giờ ngày 26-4, hai thanh niên đón xe, yêu cầu chị chở đi huyện Bến Cát (cách điểm đón khoảng 20 km). Hai gã khách ngồi ở ghế sau. Một gã im xo, gã còn lại huyên thuyên hỏi han chị. “Thằng đó nói giọng Bắc, ngọt lắm! Nó hỏi gia cảnh tui. Tui kể cho nó chuyện tui thôi chồng phải chạy taxi kiếm tiền nuôi con”. Theo mô tả của chị Oanh, gã khách bắt chuyện với chị chưa đến 25 tuổi, nhìn điển trai. Xưng với chị bằng con và tự giới thiệu mình làm việc tại một nhà hàng ở TP HCM, đang trên đường về Bến Cát thăm anh trai.

Để chị Oanh không nghi ngờ, gã khách rào đón: “Lâu rồi con không thăm anh trai, hồi trước đường vào đó vắng lắm. Mình đi tới khu đó con sẽ gọi anh trai ra rước”. Trời nhá nhem tối. Theo hướng dẫn của khách, chị Oanh cho xe đi vào KCN Mỹ Phước 3. Xe chạy đến đoạn đường vắng thì gã khách bảo chị dừng xe, để hắn gọi anh trai ra đón. Khi “anh trai” xuất hiện, gã khách trên xe bất ngờ rút dao ấn vào cổ chị rướm máu. Gã còn lại rút roi điện bấm liên hồi trước mặt chị. Sau khi lục túi chị Oanh lấy gần 1 triệu đồng và chiếc điện thoại trị giá khoảng 6 triệu đồng, tên cướp quát: “Cởi áo ngoài ra!”. Chị Oanh vừa khóc vừa làm theo. “Cởi tiếp áo ngực ra!” - tên cướp vừa nhìn chị vừa hét. “Tôi cởi luôn, lúc đó tôi quá sợ vì nghĩ mình sẽ bị hiếp dâm”. Tuy nhiên, 3 tên cướp chỉ lấy tiền, điện thoại tẩu thoát chứ không “cướp tình”.

Nữ kiếm tiền dễ hơn nam

Theo anh Trần Hoàng Anh, nhân viên điều hành hãng taxi Bình Dương, tỉ lệ nữ làm tài xế taxi đang tăng. Nghề này thu hút nữ vì tiền boa kiếm được khá cao. “Những nữ tài xế biết ngoại ngữ thì tiền boa càng đậm. Có khi một cuốc xe tiền cước chỉ 100.000 đồng nhưng khách boa đến 400.000 đồng. Hãng mình có nữ tài xế vừa chở khách vừa kiêm thông dịch cho khách khi gặp đối tác. Vài giờ cô ấy kiếm vài trăm USD là chuyện thường” - Hoàng Anh kể.



