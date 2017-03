Nữ thủ quỹ biến mất cùng 4,7 tỷ đồng

Phương là thủ quỹ của Công ty CP giáo dục Quốc tế từ năm 2008. Công ty quy định nếu số tiền tồn quỹ hoặc tiền thu từ 1 tỷ trở lên, Phương phải báo cáo bộ phận kế toán và cấp trên để mang đi gửi ngân hàng.

Ôn Thị Mỹ Phượng

Ngày 2-4-2012, bà Lâm Minh Nguyệt - kế toán trưởng công ty và Phương kiểm quỹ theo định kỳ hàng tháng. Tiền quỹ còn tồn trong tháng 3-2012 là 4 tỷ 695 triệu đồng, đối chiếu khớp với sổ sách. Bà Nguyệt nhiều lần yêu cầu Phương mang tiền gửi ngân hàng, nhưng đến cuối tháng 4-2012 Phương vẫn không chịu nộp với các lý do khác nhau. Đến ngày 16-5-2012, bà Nguyệt một lần nữa kiểm tra thì quỹ tồn của công ty lên đến 4,9 tỷ đồng và tiếp tục yêu cầu Phương nộp vào ngân hàng. Phương báo cáo lại là do số tiền lớn nên vận chuyển hai lần cho an toàn, lần thứ nhất chuyển 2 tỷ, số còn lại để lần sau. Sau khi bà Nguyệt ký phiếu chi, Phương mang về phòng riêng và đến đầu giờ chiều thì được xe của đơn vị chở đến ngân hàng Commonwealth trên đường Nguyễn Du, Q1, TPHCM để nộp tiền. Chiều 16-5, Phương không đến công ty làm việc và tắt luôn điện thoại.

Sau đó một tuần, nghi xảy ra sự việc chẳng lành, bà Nguyệt đã gửi email yêu cầu ngân hàng Commonwealth kiểm tra. Ngân hàng này đã có văn bản khẳng định, từ 15-5, ngân hàng không nhận được khoản tiền gửi nào của công ty. Ngày 24-5, Công ty CP giáo dục Quốc tế mở niêm phong két sắt để kiểm tra thì thấy chỉ còn 301 triệu đồng và 361USD, mất 4 tỷ 651 triệu đồng.

Ngày 8-8-2012, Cơ quan CSĐT CATP đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can, ra lệnh bắt Ôn Thị Mỹ Phượng. Tuy nhiên, Phượng đã bỏ trốn.

Ai phát hiện Ôn Thị Mỹ Phượng ở đâu, xin báo về cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM (Đội 8) ĐT: 08-38640508.

Theo LÊ BÌNH (CATP)