Nữ tiếp viên bán cà phê sập bẫy gã hình sự “rởm”

Thiếu nữ sập bẫy “cao thủ” lừa tình

“Cao thủ” lừa tình Nguyễn Văn Thạch

Nguyễn Văn Thạch (26 tuổi, quê Cà Mau) vốn là một kẻ ham “của lạ” nên hắn thường xuyên lui tới các quán cà phê “đèn mờ” trên quốc lộ 13 (P. Lái Thiêu, TX. Thuận An, Bình Dương) để tán tỉnh các cô tiếp viên “bốc lửa”. Trong một lần tìm đến quán cà phê trên địa bàn này, Thạch rất “kết” cô tiếp viên T.H. (16 tuổi, quê Cà Mau).

Dù dùng đủ lời lẽ ngon ngọt nhưng Thạch vẫn không có cách nào bắt H. phục vụ mình “tới Z”. Sau nhiều lần trò chuyện, Thạch biết H. giấu gia đình về việc đi bán cà phê “đèn mờ” và việc H. và có quan hệ tình dục với bạn trai lúc mới 16 tuổi nên Thạch vạch ra một kế hoạch khá hoàn hảo để buộc H. phải chiều mình.

Theo đó, Thạch tự xưng với H. là cảnh sát hình sự và khuyên H.: “Em chưa đủ tuổi thành niên, em không nên để bạn trai em quan hệ như vậy. Bạn trai em sẽ mắc tội giao cấu với trẻ vị thành niên, anh mà nói ra là bạn trai em bị bắt liền”. Nghe gã hình sự “rởm” nói vậy, H. rất hoảng sợ và năn nỉ Thạch đừng tố cáo.

Mọi chuyện đi đúng theo kế hoạch Thạch đã vạch sẵn, tiếp đến, đối tượng này đe doạ sẽ báo cho gia đình H. về việc đi làm tiếp viên ở quán cà phê nhạy cảm. Bằng các thủ đoạn tinh vi, Thạch đã lấy được số điện thoại của mẹ H. ở Cà Mau và gọi về cho bà để gia tăng sức ép lên H.

Sau khi đã thực hiện trót lọt cả hai phương án, Thạch đến quán cà phê gặp H. nói chuyện. Trước một “cao thủ” lừa tình, H. nhanh chóng bị Thạch khống chế buộc phải theo hắn về phòng trọ. Tại đây, Thạch buộc H. phải chiều theo ý mình, khi H. chống cự, Thạch lại dùng chiêu tự xưng là cảnh sát hình sự hù doạ bắt bạn trai H.

Thoả mãn dục vọng, Thạch chở H. về . Ngay trong đêm, H. đến công an thị xã Thuận An trình báo. Các trinh sát Đội CSĐT TP về trật tự xã hội đã tổ chức truy xét và bắt Thạch. Ngày 1/10, công an thị xã Thuận An đã tạm giữ hình sự tên “yêu râu xanh” này để điều tra xử lý về hành vi “cưỡng dâm”.

“Quý ông” bị lột sạch vì “ham của lạ”

"Nữ quái" Nguyễn Thị Cẩm Nương

Nếu như trường hợp “cao thủ” lừa tình Nguyễn Văn Thạch dùng đủ chiêu trò để cướp dâm nữ tiếp viên quàn cà phê thì “nữ quái” Nguyễn Thị Cẩm Nương (29 tuổi, quê Hậu Giang) lại dễ dàng đưa các “quý ông” ham “của lạ” vào tròng.

Một buổi tối cuối tháng 7, anh Lê Văn M. ( 34 tuổi, ngụ phường Phú Cường, TP.Thủ Dầu Một) điều khiển xe máy trên đường quốc lộ 13 tìm gái để mua dâm. Khi đến đoạn đường thuộc phường Thuận Giao (thị xã Thuận An), anh M. gặp Nguyễn Thị Cẩm Nương đang đứng “đón khách”.

Sau khi thỏa thuận giá cả, anh M. cùng Nương đến khách sạn Tân Hoa Lan (phường Thuận Giao) để "mây mưa". Vào đến phòng, Nương nhất quyết yêu cầu anh M. phải tắm sạch mới cho quan hệ. Lợi dụng lúc anh M. tắm, “nữ quái” này đã trộm điện thoại hiệu Iphone 4S, bóp da (bên trong có 4,5 triệu đồng) rồi bỏ trốn.

Qua truy xét, đến tối 25/9, công an đã bắt giữ được Nương khi đang đứng “đón khách” tại một địa điểm khác trên quốc lộ 13.

Theo một cán bộ điều tra thuộc Đội CSĐT tội phạm về trật tự xã hội công an thị xã Thuận An, việc các “quý ông” sập bẫy vì “ham của lạ” không phải là hiếm. Rất nhiều trường hợp sau khi bị lột sạch tài sản nạn nhân đành “ngậm bồ hòn làm ngọt” không dám đến trình báo vì sợ ảnh hưởng đến danh dự.

Hiện các vụ án đang được cơ quan chức năng thụ lý, mở rộng điều tra.

Theo Trung Kiên (Dân trí)