Nữ tiếp viên bị bạn trai sát hại dã man

Giàu là tiếp viên xinh đẹp có tiếng trong nhà hàng V.C ở khu dân cư Đồng An II (phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, Bình Dương), do mâu thuẫn với bạn trai trong quá trình chung sống dẫn đến bị sát hại dã man.

Sáng 15.10, những người sống chung khu nhà trọ thuộc ấp Đồng An II đi ngang qua phòng của Nguyễn Thị Thanh Giàu (SN 1992, quê Tiền Giang) ngửi thấy mùi tanh của máu bốc lên nồng nặc, nhưng cửa phòng thì bị khóa trái.



Thấy có dấu hiệu bất thường bởi trước đó, Giàu và bạn trai ở chung phòng là Nguyễn Tấn Sỹ (SN 1991, quê Tiền Giang) xảy ra một trận cãi vã lớn, người dân vội báo cho công an và lực lượng dân quân phường Bình Hòa đến hiện trường.

Công an khám nghiệm hiện trường



Sau khi lực lượng công an phá cửa phòng trọ thì phát hiện Nguyễn Tấn Sỹ nằm trên giường với hai vết thương ở cổ và bụng đang rỉ máu. Thấy Sỹ vẫn còn thoi thóp, mọi người liền đưa đến Bệnh viện đa khoa Thuận An để cấp cứu.

Trong khi đó, xác của Giàu nằm trong nhà vệ sinh của phòng trọ, quần áo còn nguyên vẹn. Trên nền phòng trọ, một đôi dép lê màu trắng cùng nhiều vết máu kéo dài vào trong nhà vệ sinh.



Người dân cho biết, Giàu và Sỹ mới chuyển đến khu nhà trọ này ở được vài ngày và thường phát sinh mâu thuẫn.



Theo giả thiết ban đầu, Sỹ đã dùng dao đâm nhiều nhát vào người của Giàu ngay trên giường ngủ, khiến nạn nhân tử vong tại chỗ. Sau đó, Sỹ kéo xác nạn nhân vào trong nhà vệ sinh rồi quay trở ra tự sát.



Vụ việc đang được Công an tỉnh Bình Dương điều tra.



Theo Tuy Phong (TNO)



