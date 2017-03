Nữ y sĩ mưu trí giúp Công an bắt cướp

Công an tỉnh Yên Bái đang điều tra làm rõ vụ giết người, cướp tài sản xảy ra vào đêm 8/6 tại thôn Hồng Phong, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Yên Bái. Đối tượng là Nguyễn Mạnh Hùng (trú tại thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên) và Lỗ Mạnh Hùng (trú tại xã Hợp Minh, TP Yên Bái).

Trước đó, tối 8/6, hai đối tượng này chuẩn bị sẵn hung khí là một con dao nhọn rồi rủ nhau đi cướp. Khoảng 22h30', chúng đến khu vực vắng tại đoạn đường vành đai Mậu A 1 (huyện Văn Yên) thì phát hiện một người đàn ông đi xe máy Honda AirBlade đang đỗ bên ven đường. Ngay lập tức chúng lao vào khống chế, dùng dao nhọn đâm nhiều nhát vào người nạn nhân cho đến khi gục hẳn. Tuy nhiên, trong khi cướp xe, 1 tên đã bị thương ở tay, nên chúng vào Trạm Y tế xã Yên Thái, huyện Văn Yên để băng bó. Tại đây, phát hiện 2 thanh niên lạ mặt có nhiều biểu hiện nghi vấn, nên y sĩ trực ở đó đã bí mật gọi điện báo tin cho Công an.

Theo y sĩ Hoàng Thị Hạnh: Hôm đó là ngày chị trực ca, khoảng gần 1h sáng 9/6 thì xuất hiện 2 thanh niên lạ mặt đến trạm đề nghị băng bó vết thương ở tay. Chị nghi ngờ 2 người thanh niên lạ vì có biểu hiện lấm la lấm lét. Sau khi băng bó vết thương xong thì 2 người này nói không có tiền và để lại một chiếc nhẫn…

Chị Hạnh đã bí mật gọi điện cho lực lượng Công an xã Yên Thái để báo sự việc. Sau khi nghe mô tả về đối tượng, lực lượng Công an đã nhanh chóng đuổi kịp, tạm giữ 2 đối tượng. Công an xã đã lập tức đưa chúng về trụ sở để làm việc. Tuy nhiên, 1 tên sau đó đã lợi dụng sơ hở, tẩu thoát…

Qua đấu tranh khai thác, đối tượng còn lại đã khai nhận toàn bộ hành vi giết người cướp tài sản mà chúng gây ra tại thôn Hồng Phong. Nạn nhân xấu số là anh Nguyễn Đăng Hạnh, 41 tuổi (trú ở khu phố 5, thị trấn Mậu A, huyện Văn Yên, Yên Bái). Anh Hạnh là Chủ tịch Hội Nông dân thị trấn Mậu A, Văn Yên. Sau khi xin ý kiến Công an huyện Văn Yên và Công an tỉnh, lực lượng Công an xã đã được huy động toàn bộ cùng lực lượng dân quân của xã Yên Thái tiến hành chốt chặn mọi ngả đường, những nơi giáp ranh với địa bàn khác, truy tìm đối tượng bỏ trốn…

Trưởng Công an xã Yên Thái - Đặng Văn Cường cho biết: Khoảng 4h sáng 9/6, trong khi cán bộ, chiến sĩ đang nỗ lực tìm kiếm, thì nhận được nguồn tin báo ở thôn 3, xã Yên Thái, Văn Yên có xuất hiện một thanh niên lạ mặt, có nhiều nghi vấn. Ngay lập tức lực lượng được huy động bao vây nơi mà đã xác định đối tượng đang lẩn trốn tại nhà một người dân.

Nhận thấy đây là kẻ nguy hiểm, liều lĩnh, do vậy chỉ huy lực lượng đã chọn phương án vận động đầu thú. Chỉ sau thời gian ngắn, đối tượng Hùng đã đồng ý về trụ sở UBND xã làm việc. Tại đây, Hùng cũng đã khai nhận toàn bộ hành vi cùng đồng bọn đã gây ra…

Ngay trong ngày 9/6, Công an tỉnh Yên Bái đã khen thưởng những cá nhân tham gia bắt 2 đối tượng nguy hiểm trên.



Theo Tuấn Anh (CAND)