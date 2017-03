Nữ y tá hạ gục "yêu râu xanh"

Sự việc xảy ra tại lầu 2, khoa điều dưỡng thuộc Bệnh viện Hóc Môn, huyện Hóc Môn, tên Chiếng Thành Trung (20 tuổi, trú tại tỉnh Đồng Nai) khi đi ngang qua phòng điều dưỡng thì nhìn thấy trong phòng trực có 2 nhân viên nữ đang nằm ngủ. Trung lẻn vào, nhặt 1 con dao trên bàn kề vào cổ nhân viên điều dưỡng tên T.C ( 19 tuổi, trú tại quận Gò Vấp), khống chế đưa vào nhà vệ sinh.

Tại đây, Trung bắt C cởi quần áo để thực hiện hành vi giao cấu. Không làm theo, C chống cự bị Trung ôm cổ và hôn. Thấy vậy, C nói Trung bỏ dao xuống rồi muốn làm gì thì làm. Khi Trung bỏ dao xuống ghế thì C tắt đèn, đạp ngã ghế cho dao văng ra xa rồi chạy ra ngoài đóng cửa nhà vệ sinh và la lên.

Nhân viên trực phòng cạnh bên cùng người nuôi bệnh chạy đến bắt Trung giao cơ quan công an. Ngày 20/7, công an huyện Hóc Môn tạm giữ tên Trung, lập hồ sơ xử lý.

Theo SR (VTC)