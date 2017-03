Nửa đêm, đột nhập nhà chú trộm 300 triệu đồng

Ngày 3-7, nguồn tin từ Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết đơn vị này vừa bắt khẩn cấp Hà Văn Thống về hành vi trộm cắp tài sản. Nạn nhân là bà Lê Thị Gương (ngụ cùng xã), thím của Thống.

Hà Văn Thống đang được dẫn giải về cơ quan công an

Tại cơ quan công an, Thống khai nhận do hay qua nhà chơi nên biết gia đình chú thím có nhiều tài sản. Đêm 23-6, khi cả nhà thím đã ngủ say, Thống lẻn vào lấy hơn 300 triệu đồng, 1 sổ tiết kiệm cùng một số tài sản khác.



Hiện số tài sản trên đã được công an thu lại để trả cho người mất.





Theo Tuấn Minh (VNN)