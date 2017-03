Nửa đêm, dùng dao khống chế nữ tài xế taxi

Theo lời khai của nạn nhân là chị Đặng Thị Bảy (sinh năm 1979, trú xã Quế Lộc, huyện Quế Sơn, Quảng Nam), tài xế của hãng taxi Xanh, vào khoảng 23 giờ đêm 13/3, chị nhận được lệnh của tổng đài điều đến khu vực gần siêu thị Metro trên đường Cách Mạng Tháng Tám đón khách.

Lên xe là một thanh niên ăn mặc khá chỉnh tề nên chị yên tâm. Người khách này yêu cầu chị đưa về phường Hoà Quý. Khi đến khu vực Khuê Đông (phường Hoà Quý), bất ngờ người khách rút dao khống chế rồi dùng dây trói chị lại.

Chị Bảy kháng cự quyết liệt khiến dây trói bị tuột nên có cơ hội tung cửa xe thoát ra ngoài tri hô. Gã thanh niên đuổi theo chị và hai bên tiếp tục giằng co quyết liệt. Tuy nhiên, người dân sống ở quanh khu vực đó nghe tiếng tri hô đã kịp chạy đến và điện báo cho công an phường cùng phối hợp bắt giữ đối tượng.

Đó là tên Trần Bình, sinh năm 1977, trú tổ 17 phường Hoà Quý, quận Ngũ Hành Sơn. Hiện tên này vẫn đang quanh co, chưa chịu khai báo rõ động cơ của việc dùng dao khống chế nữ tài xế taxi Đặng Thị Bảy. Vụ việc đã được Công an phường Hoà Quý chuyển giao cho Công an quận Ngũ Hành Sơn tiếp tục điều tra làm rõ.

