Nửa đêm sát hại chồng rồi tự vẫn

Vụ việc vừa xảy ra khoảng 2 giờ sáng 13/7, tại thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, tỉnh Thanh Hoá. Anh Nguyễn Văn Lại (SN 1964, trú tại thôn Thái Tượng, xã Tượng Sơn, huyện Nông Cống, Thanh Hoá) đã bị vợ là chị Lâm Thị Ký (SN 1970, trú cùng địa chỉ) đánh vỡ sọ não, tử vong.



Chiều 13/7, ông Nguyễn Văn Tuấn, Trưởng công an xã Tượng Sơn cho biết, vào khoảng thời gian trên, một trong số 3 con nhỏ của anh Lai, chị Ký khát nước mới dậy tìm mẹ nhưng không thấy. Cô em gọi chị gái nằm ngủ bên cạnh đi tìm mẹ.



Hai chị em, mở cửa chạy ra nhà ngoài thì phát hiện người mẹ đang nằm ngất dưới nền nhà, miệng sùi bọt mép và chỉ còn ú ớ. Sợ hãi, các cháu liền hô hoán hàng xóm sang ứng cứu đưa chị Ký đến trạm xá xã cấp cứu.



Sau khi đưa chị Ký đi bệnh viện, người dân lại tiếp tục phát hiện anh Lại nằm thoi thóp trên giường, máu me be bét. Anh này cũng được đưa ngay tới trạm xá nhưng đã tử vong trên đường.



Cũng theo ông Tuấn, theo kết quả giải phẫu tử thi, công an phát hiện phía sau hộp sọ nạn nhân có một vết lõm sâu, hộp sọ bị vỡ. Tang vật thu giữ tại hiện trường là một chiếc dùi đục dùng để làm nghề thợ mộc.



Hàng xóm cho biết, gia đình anh Lai chị Ký thường xảy ra xô sát do người chồng hay bê tha rượu chè rồi đánh đập vợ con mỗi khi về nhà. Tối cùng ngày trước khi xảy ra án mạng, hàng xóm có nghe tiếng cãi vã của hai vợ chồng anh Lại nhưng không có ai sang can ngăn vì chuyện này vẫn thường xảy ra.



Theo lời khai ban đầu của bị can, nửa đêm chị Ký bị chồng chửi bới rồi dùng dùi đục hành hung. Trong lúc giằng co, chị Ký đã cướp được chiếc dùi đục, theo phản xạ tự vệ, chị vợ đập mạnh một phát vào đầu chồng khiến anh này bị vỡ sọ.



Sau khi đánh chồng bất tỉnh. Chị Ký đã lấy gói thuốc cỏ trong nhà uống để tự vẫn nhưng được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Sau khi điều trị qua cơn nguy kịch, Lâm Thị Ký đã được di lý về Công an tỉnh Thanh Hoá để tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.



Chiều cùng ngày, công tác khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi đã hoàn tất. Gia đình đã làm thủ tục mai táng cho nạn nhân.

Theo Thanh Lê (VNN)