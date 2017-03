Nửa đêm tỉnh giấc thấy nhà bị phóng hỏa

Sự việc xảy ra vào khoảng 21 giờ 45 đêm 20/10. Khi đó chị Lê Thị Phương Đạm, 33 tuổi, trú tại xóm Hòa Đa (An Mỹ, Tuy An, Phú Yên) đang ngủ thì bừng tỉnh vì ngửi thấy mùi xăng. Sau đó chị hoảng hồn phát hiện phòng khách nhà mình có lửa cháy sáng rực.

Ngay lập tức, chị gọi chồng dậy và thoát ra ngoài bằng cửa sau; tri hô kêu cứu. Nhiều người trong xóm chạy đến giúp anh chị dập lửa. 15 phút sau đám cháy mới được khống chế.

Tuy may mắn không có thiệt hại về người nhưng nhiều vật dụng sinh hoạt trong nhà chị Đạm đã bị cháy rụi, cửa sắt và vách nhà bị lửa bén nám khói đen kịt.

Chị Trương Thị Dung, nhà gần bên, cho biết: “Tôi đang ngủ cũng ngửi thấy mùi xăng nồng nặc, liền bật cửa chạy qua thì thấy đã cháy rồi, đồ đạc nhà chị Đạm đã bị lửa thiêu rụi”.

Tại hiện trường vụ cháy, cơ quan công an phát hiện tang vật gồm một can nhựa đựng xăng loại 20 lít và một bật lửa ga. Ông Võ Đình Chung, bố chồng chị Đạm, phán đoán có kẻ đã phóng hỏa nhà chị vì mâu thuẫn cá nhân. Bởi trước đó khoảng 20 ngày, ông đã đoán biết có nguy hiểm rình rập gia đình nên đã báo cáo với công an huyện phụ trách địa bàn và công an xã.

Hiện vụ việc đang được Công an huyện Tuy An thụ lý hồ sơ, điều tra làm rõ.

Theo Khánh Hằng (Dân trí)