Nửa đêm xe container lao vào nhà dân, gần chục người hoảng loạn

Thông tin từ Công an huyện Cẩm Giàng - Hải Dương, khoảng 0 giờ 20 phút rạng sáng 23/10, xe container mang BKS 34C-00412 kéo theo rơ-moóc BKS 15R-02584 do tài xế Nguyễn Văn Trưởng (SN 1987, ở Nam Sách, Hải Dương) điều khiển, lưu thông trên QL5A hướng Hải Phòng – Hà Nội. Khi đi đến Km43+900, đoạn qua thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng, do mất phanh, tài xế Trưởng đã vội đánh lái sang phải để tránh tông vào xe đi phía trước cùng chiều, nhưng vẫn quệt nhẹ vào đuôi xe cùng chiều. Chiếc xe tiếp tục mất lái và đâm thẳng vào 2 nhà dân ven đường.



Cú tông rất mạnh kèm theo tiếng động lớn giữa đêm vắng làm 2 hộ dân bên đường kinh hoàng bật dậy. Cả mảng tường phía trước bị sập, cửa xếp của 1 hộ kinh doanh hàng ăn bị phá tan; tủ kính chứa điện thoại của hộ kinh doanh điện thoại bị húc vỡ; đầu xe container bẹp dúm. Rất may, tài xế Trưởng đã kịp lao qua cửa kính thoát thân.



Chị Nguyễn Thị Thu Hương (chủ kinh doanh hàng ăn) chưa hết bàng hoàng kể lại: “Lúc đó tôi và con đang ngủ, nghe tiếng kêu rất to, nhà rung lên, chồng tôi hô hoán “xe tông vào nhà rồi, bế con chạy đi không nhà đổ”. Tôi vội bế cháu chạy ra phía sau lánh nạn. Cũng may hôm nay nhà tôi lại dọn hàng sớm, chứ bình thường phải hơn 1 giờ mới dọn. Nếu dọn muộn thì không biết thế nào”.



Rất may vụ tai nạn không gây thiệt hại về người. Công an huyện Cẩm Giàng đang điều tra nguyên nhân và đánh giá thiệt hại.



* Vào lúc 7h15 sáng nay (23/10), tại đường Nguyễn Biểu (TP Hà Tĩnh) đã xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến một người tử vong tại chỗ. Nạn nhân được xác định là ông Nguyễn Văn Tạo (71 tuổi, trú tại phường Đại Nài, TP Hà Tĩnh).

Vào thời điểm trên, ông Tạo điều khiển chiếc xe máy mang BKS 38N6-0855 đi từ hướng quốc lộ 1A rẽ vào đường Nguyễn Biểu. Tại đây, xe ông Tạo đã xảy ra va chạm mạnh với chiếc xe máy mang BKS 38H2-2091 đi ngược chiều do chị Lê Thị Huyền (SN 1994, trú tại Thạch Hưng, TP Hà Tĩnh) điều khiển.

Cú va chạm mạnh khiến ông Tạo ngã mạnh xuống đất và tử vong ngay tại chỗ, còn chị Huyền bị thương nặng phải cấp cứu tại BVĐK Hà Tĩnh. Ngay sau khi tai nạn xảy ra, Công an TP Hà Tĩnh đã có mặt để điều tiết giao thông và điều tra nguyên nhân vụ việc.



Theo Nguyễn Dương - Xuân Sinh (Dân trí)