Nước mắt của 2 người mẹ có con là tội phạm

Một ngày cuối tháng 3, chúng tôi có dịp tham dự phiên tòa lưu động xét xử nhóm cướp giật trên tuyến quốc lộ 14B tại xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang, Đà Nẵng. Bị cáo là Nguyễn Phi Hùng (20 tuổi) con của ông Nguyễn Thanh Hiền và bà Đinh Thị Thôi trú thôn Trường An, xã Đại Quang và Nguyễn Thanh Danh (20 tuổi) con ông Nguyễn Thành Tân và bà Mai Thị Tính, trú thôn Hòa Mỹ, xã Đại Nghĩa, huyện Đại Lộc, tỉnh Quảng Nam về tội "Cướp giật tài sản".

Phiên tòa 9h mới bắt đầu nhưng từ 7h sáng, hội trường xã Hòa Phong đã đông nghịt người bởi ai cũng quan tâm đến phiên tòa đặc biệt này. Khi chiếc xe chở tội phạm từ Trại giam Hòa Sơn (Hòa Vang) vừa đến cổng UBND xã Hòa Phong, phía ngoài đường, có hơn 10 người từ già đến trẻ đi theo khóc nức nở. Hỏi ra đó chính là cha, mẹ, bà, em và bạn cùng trang lứa của 2 bị cáo.

Bà Đinh Thị Thôi, mẹ của bị cáo Hùng khóc đến ngất xỉu khi thấy con mình bước xuống xe tù. Bà được một cô gái trẻ là bạn của con bà dìu vào phòng xét xử để tham dự. Trong suốt phiên tòa, bà Thôi không cầm được nước mắt. Còn bà Mai Thị Tính, mẹ của bị cáo Danh, có lẽ không còn giọt nước mắt nào nữa để khóc vì đứa con trai lỡ dại mà phạm tội.

Hai người cha ngồi bất động nhìn con mình đứng trước vành móng ngựa. Thỉnh thoảng ông Hiền chạy ra ngoài bởi ông không muốn vợ và con mình nhìn thấy những giọt nước mắt đau khổ. Ông Tân thì ủ rũ, thậm chí chẳng còn sức để thở dài vì ông mang bệnh nặng. Gắng gượng lắm ông mới đến tham dự phiên tòa theo giấy triệu tập của tòa án.

Khi phiên tòa bắt đầu, cả phòng im lặng, phía dưới chỉ còn tiếng nức nở của bà Thôi. Lắng nghe lời thú tội của 2 bị cáo mà nhiều người buồn cười lẫn chua xót. Hai bị cáo khai nhận, vào 14h ngày 15/7/2008, Nguyễn Phi Hùng hẹn Nguyễn Thanh Danh đến uống cà phê tại thị trấn Ái Nghĩa để rủ nhau ra Đà Nẵng cướp giật tài sản.

Đến 18h cùng ngày, Danh chở Hùng chạy ngang qua quốc lộ 14B, đoạn thuộc thôn Dương Lâm 1, xã Hòa Phong, huyện Hòa Vang. Hùng quan sát thấy chủ quán tạp hóa bên đường là bà Lê Thị Hoa (43 tuổi) có đeo nữ trang nên bảo Danh dừng xe lại để vào giật sợi dây chuyền của bà Hoa, rồi bán lấy tiền tiêu xài.

Thấy dễ ăn, đến 18h ngày 16/7, sau khi đi chơi ở Đà Nẵng về, đến quốc lộ 14B thuộc thôn Cẩm Toại Trung, xã Hòa Phong, cả hai phát hiện phía trước cùng chiều có một xe đạp do em Huỳnh Thị Tuyết Trinh (17 tuổi), trú thôn 4, xã Hòa Khương điều khiển chở bạn ngồi sau. Thấy Trinh có đeo sợi dây chuyền, Hùng bảo Danh áp sát để thực hiện hành vi cướp giật.

Thực hiện xong phi vụ, Danh tăng tốc cho xe chạy về hướng Đại Lộc nhưng bị lực lượng Công an huyện Hòa Vang đuổi theo. Do chạy xe với tốc độ cao nên cả 2 bị ngã. Không kịp suy nghĩ, cả hai vứt của chạy lấy người. Để trốn sự truy bắt của lực lượng Công an, Hùng, Danh đã trốn vào TP HCM.

Đến ngày 2/2, Nguyễn Phi Hùng bị Công an huyện Hòa Vang bắt tại thị trấn Đại Nghĩa khi về quê ăn Tết, còn Nguyễn Thanh Danh được gia đình đưa ra đầu thú vào ngày 3/2… Nhận thấy tính chất nguy hiểm của vụ án, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Phi Hùng 4 năm tù giam và Nguyễn Thanh Danh 3 năm tù giam...

Hai bị cáo được đưa lên xe chở về lại Trại giam Hòa Sơn. Hai người mẹ cố len lỏi giữa những chiến sỹ Công an chỉ để được nắm tay đứa con mình dứt ruột đẻ ra. Thương con bao nhiêu lại trách mình bấy nhiêu. Lăn lộn trên những cánh đồng, một nắng hai sương kiếm tiền nuôi con, hai ông bố bà mẹ không ngờ rằng con trai mình lại sa vào con đường ăn chơi đua đòi để rồi rủ nhau đi cướp giật...