Nuôi gái tại gia

Thời gian gần đây, nhà trọ Huỳnh Quân thuộc khu vực III, phường 7, thị xã Vị Thanh (Hậu Giang) đột nhiên tấp nập khách ra vào kể cả ngày lẫn đêm. Đối tượng đến trọ không phải là người lao động, công nhân viên chức mà phần đông là những gã đàn ông, trai tơ hoặc những cô gái ăn diện khá lòe loẹt, thoạt đến rồi đi. Họ đến không trọ tháng, trọ ngày mà chỉ trọ giờ.

Những biểu hiện bất thường này được người dân xung quanh bí mật thông báo cho Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh. Sau thời gian theo dõi, trinh sát xác định một đường dây mại dâm liên quan đến nhà trọ này.

Đến 14h ngày 25-9, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh phối hợp Công an phường 7, thị xã Vị Thanh đã bất ngờ ập vào và bắt quả tang tại phòng trọ số 3 và số 7 nhà trọ Huỳnh Quân hai cặp nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm, thu giữ nhiều tang vật là tiền mặt và bao cao su…

Trước những chứng cứ không thể chối cãi, chủ nhà trọ là bà Dương Thị Tâm, 51 tuổi, ngụ KV III, phường 7, thị xã Vị Thanh đã ký vào biên bản phạm pháp quả tang về hành vi chứa mại dâm.

Bước đầu, Tâm khai nhận đã tổ chức hoạt động mại dâm trong nhiều tháng qua, khách đến hành nghề bà ta thu tiền phòng mỗi lượt là 40 ngàn đồng và thuê Trần Thanh Nhàn, ngụ ấp 4, xã Vĩnh Viễn, huyện Long Mỹ làm người quản lý việc sắp xếp phòng khi khách có nhu cầu.

Tiếp xúc với cô P., quê Cần Thơ và cô X., quê Vĩnh Long là 2 gái bán dâm thì được biết: Các cô đến đây thông qua một người môi giới tên Mai, ngụ KV III, phường 7, thị xã Vị Thanh. Hằng ngày các cô ăn ở tại nhà "mẹ nuôi" rồi chịu sự phân công điều hành của "mẹ" mỗi khi khách có nhu cầu.

Bằng sự nhạy bén, tinh tế, các trinh sát khẳng định: Hiện tại tuy chủ chứa mại dâm đã bị bắt và thừa nhận hành vi phạm tội của mình nhưng vụ án vẫn chưa kết thúc vì người phụ nữ được các gái mại dâm gọi là mẹ nuôi kia mới là mắt xích quan trọng của đường dây tổ chức hoạt động mại dâm này.

Tiếp tục điều tra, xác minh thì chân tướng người phụ nữ kia cũng dần lộ rõ. Đó chính là Huỳnh Thị Phương Mai, 44 tuổi, ngụ KV III, phường 7, thị xã Vị Thanh.

Theo các trinh sát thì Huỳnh Thị Phương Mai không chỉ cung cấp gái cho nhà trọ Huỳnh Quân mà còn nhiều nơi khác nữa trên địa bàn thị xã Vị Thanh.

Hoạt động điều hành, môi giới mại dâm của Mai khá tinh vi, khép kín. Mai có mối quan hệ rộng với hầu hết các gái hành nghề mại dâm trên địa bàn và một số tỉnh lân cận như Vĩnh Long, Cần Thơ, Bạc Liêu…

Gái các nơi đến nhà, Mai nuôi ăn ở rồi đi tiếp khách về nộp tiền lại cho Mai từ 20 đến 30% cho mỗi lần đi khách, có hôm một gái phải tiếp 4-5 lượt khách. Mai câu kết chặt với các chủ chứa ghi kỹ số lần tiếp khách trong đêm về tính sổ nên không có cô gái nào dám qua mặt Mai dù chỉ một lần.

Ngày 29/10, sau khi thu thập, xác định rõ hành vi phạm tội của Huỳnh Thị Phương Mai, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH đã thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với Huỳnh Thị Phương Mai về hành vi "môi giới mại dâm".

Khám xét nơi ở của Mai, lực lượng chức năng đã phát hiện một số tang vật có liên quan, đáng chú ý là cuốn nhật ký ghi lại hàng chục số điện thoại cá nhân của gái mại dâm trong và ngoài tỉnh.

Như vậy, đến nay đã có 3 đối tượng trong đường dây tổ chức hoạt động mại dâm bị bắt giữ là Dương Thị Tâm, 51 tuổi can tội chứa mại dâm, Trần Thanh Nhàn, 52 tuổi can tội chứa mại dâm và Huỳnh Thị Phương Mai, 44 tuổi, can tội môi giới mại dâm.